https://ria.ru/20230323/kitay-1860064575.html
Премьер Латвии назвал визит Си Цзиньпина в Россию сложностью для Европы
Премьер Латвии назвал визит Си Цзиньпина в Россию сложностью для Европы - РИА Новости, 23.03.2023
Премьер Латвии назвал визит Си Цзиньпина в Россию сложностью для Европы
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву стал "откровением" и сложностью для Европы, европейским странам стоит задуматься и выработать новую единую... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:52
2023-03-23T13:52
2023-03-23T13:52
в мире
китай
россия
си цзиньпин
кришьянис кариньш
владимир путин
евросоюз
латвия
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву стал "откровением" и сложностью для Европы, европейским странам стоит задуматься и выработать новую единую стратегию отношений с Пекином, заявил в четверг премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш перед началом саммита ЕС в Брюсселе. "Я думаю, визит председателя КНР (в Россию – ред.) стал своего рода "откровением" для нас в Европе, потому что многие надеялись, что Китай сможет стать посредником (в украинском кризисе - ред.)... Китай этого не делает, он определенно движется в сторону России, и это большой вызов и большая сложность для всех нас", - сказал Кариньш. "Примерно год назад мы провели, можно сказать, вводную дискуссию по поводу Китая. Я думаю, мы должны серьезно задуматься, какие отношения у нас должны быть с Китаем. И я убежден, что самая лучшая позиция - если у нас будет единый европейский подход к Китаю", - отметил он. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, си цзиньпин, кришьянис кариньш, владимир путин, евросоюз, латвия
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Кришьянис Кариньш, Владимир Путин, Евросоюз, Латвия
Премьер Латвии назвал визит Си Цзиньпина в Россию сложностью для Европы
Кариньш: ЕС стоит задуматься об отношениях с Китаем после визита Си Цзиньпина в Москву
БРЮССЕЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву стал "откровением" и сложностью для Европы, европейским странам стоит задуматься и выработать новую единую стратегию отношений с Пекином, заявил в четверг премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш перед началом саммита ЕС в Брюсселе.
"Я думаю, визит председателя КНР (в Россию – ред.) стал своего рода "откровением" для нас в Европе, потому что многие надеялись, что Китай сможет стать посредником (в украинском кризисе - ред.)... Китай этого не делает, он определенно движется в сторону России, и это большой вызов и большая сложность для всех нас", - сказал Кариньш.
"Примерно год назад мы провели, можно сказать, вводную дискуссию по поводу Китая. Я думаю, мы должны серьезно задуматься, какие отношения у нас должны быть с Китаем. И я убежден, что самая лучшая позиция - если у нас будет единый европейский подход к Китаю", - отметил он.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным
. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Визит Си в Россию: Америка начала подозревать страшную правду