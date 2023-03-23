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В прокат вышел озвученный Гагариной и Прилучным мультфильм "Коты Эрмитажа" - РИА Новости, 23.03.2023
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Культура
 
11:17 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/kino-1859981583.html
В прокат вышел озвученный Гагариной и Прилучным мультфильм "Коты Эрмитажа"
В прокат вышел озвученный Гагариной и Прилучным мультфильм "Коты Эрмитажа" - РИА Новости, 23.03.2023
В прокат вышел озвученный Гагариной и Прилучным мультфильм "Коты Эрмитажа"
В прокате стартовала анимационная семейная комедия "Коты Эрмитажа", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:17
2023-03-23T11:17
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В прокате стартовала анимационная семейная комедия "Коты Эрмитажа", сообщает пресс-служба проекта. Полина Гагарина призналась, что ей "очень нравится озвучивать мультфильмы". "Это потрясающий жанр, который объединяет и детей, и взрослых. В те моменты, когда я нахожусь в студии и пробую новые характеры, голоса и темпераменты разных героев, то по-настоящему расслабляюсь, отключаюсь от реальности и получаю огромное удовольствие", — говорит певица. В мультфильме рассказывается о юном коте Винсенте и мыши Морисе. Они спасались от наводнения в старинном клавесине. Инструмент подобрали моряки и отправили в Северную Столицу, а там он оказывается в Эрмитаже. В музее Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, который столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Ему хочется стать частью кошачьей семьи, но он боится потерять друга-мышку. Ранее сообщалось о том, что названы лауреаты 28-го Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.
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новости культуры, полина гагарина, павел прилучный, кино и сериалы, что посмотреть , эрмитаж (музей), государственный эрмитаж
Культура, Новости культуры, Полина Гагарина, Павел Прилучный, Кино и сериалы, что посмотреть , Эрмитаж (музей), Государственный Эрмитаж
В прокат вышел озвученный Гагариной и Прилучным мультфильм "Коты Эрмитажа"

Озвученный Гагариной и Прилучным мультфильм "Коты Эрмитажа" вышел в прокат 23 марта

© Наше Кино, 2022Кадр из мультфильма "Коты Эрмитажа"
Кадр из мультфильма Коты Эрмитажа
© Наше Кино, 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В прокате стартовала анимационная семейная комедия "Коты Эрмитажа", сообщает пресс-служба проекта.
«
"Свои голоса замурчательным любителям искусства подарили звезды российского шоу-бизнеса Роман Курцын, Полина Гагарина и Павел Прилучный", — говорится в сообщении.
Полина Гагарина призналась, что ей "очень нравится озвучивать мультфильмы".
"Это потрясающий жанр, который объединяет и детей, и взрослых. В те моменты, когда я нахожусь в студии и пробую новые характеры, голоса и темпераменты разных героев, то по-настоящему расслабляюсь, отключаюсь от реальности и получаю огромное удовольствие", — говорит певица.
В мультфильме рассказывается о юном коте Винсенте и мыши Морисе. Они спасались от наводнения в старинном клавесине. Инструмент подобрали моряки и отправили в Северную Столицу, а там он оказывается в Эрмитаже. В музее Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, который столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Ему хочется стать частью кошачьей семьи, но он боится потерять друга-мышку.
Ранее сообщалось о том, что названы лауреаты 28-го Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.
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КультураНовости культурыПолина ГагаринаПавел ПрилучныйКино и сериалычто посмотретьЭрмитаж (музей)Государственный Эрмитаж
 
 
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