https://ria.ru/20230323/kino-1859981583.html
В прокат вышел озвученный Гагариной и Прилучным мультфильм "Коты Эрмитажа"
В прокат вышел озвученный Гагариной и Прилучным мультфильм "Коты Эрмитажа" - РИА Новости, 23.03.2023
В прокат вышел озвученный Гагариной и Прилучным мультфильм "Коты Эрмитажа"
В прокате стартовала анимационная семейная комедия "Коты Эрмитажа", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:17
2023-03-23T11:17
2023-03-23T11:17
культура
новости культуры
полина гагарина
павел прилучный
кино и сериалы
что посмотреть
эрмитаж (музей)
государственный эрмитаж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1859978220_163:0:1688:858_1920x0_80_0_0_0cccc99f0b6364e23650295bbc27cb01.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В прокате стартовала анимационная семейная комедия "Коты Эрмитажа", сообщает пресс-служба проекта. Полина Гагарина призналась, что ей "очень нравится озвучивать мультфильмы". "Это потрясающий жанр, который объединяет и детей, и взрослых. В те моменты, когда я нахожусь в студии и пробую новые характеры, голоса и темпераменты разных героев, то по-настоящему расслабляюсь, отключаюсь от реальности и получаю огромное удовольствие", — говорит певица. В мультфильме рассказывается о юном коте Винсенте и мыши Морисе. Они спасались от наводнения в старинном клавесине. Инструмент подобрали моряки и отправили в Северную Столицу, а там он оказывается в Эрмитаже. В музее Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, который столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Ему хочется стать частью кошачьей семьи, но он боится потерять друга-мышку. Ранее сообщалось о том, что названы лауреаты 28-го Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.
https://ria.ru/20230320/cheburashka-1859187508.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1859978220_460:0:1604:858_1920x0_80_0_0_c2a5fec3f1565e06c2060e01a3620c3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, полина гагарина, павел прилучный, кино и сериалы, что посмотреть , эрмитаж (музей), государственный эрмитаж
Культура, Новости культуры, Полина Гагарина, Павел Прилучный, Кино и сериалы, что посмотреть , Эрмитаж (музей), Государственный Эрмитаж
В прокат вышел озвученный Гагариной и Прилучным мультфильм "Коты Эрмитажа"
Озвученный Гагариной и Прилучным мультфильм "Коты Эрмитажа" вышел в прокат 23 марта
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В прокате стартовала анимационная семейная комедия "Коты Эрмитажа", сообщает пресс-служба проекта.
«
"Свои голоса замурчательным любителям искусства подарили звезды российского шоу-бизнеса Роман Курцын, Полина Гагарина и Павел Прилучный", — говорится в сообщении.
Полина Гагарина призналась, что ей "очень нравится озвучивать мультфильмы".
"Это потрясающий жанр, который объединяет и детей, и взрослых. В те моменты, когда я нахожусь в студии и пробую новые характеры, голоса и темпераменты разных героев, то по-настоящему расслабляюсь, отключаюсь от реальности и получаю огромное удовольствие", — говорит певица.
В мультфильме рассказывается о юном коте Винсенте и мыши Морисе. Они спасались от наводнения в старинном клавесине. Инструмент подобрали моряки и отправили в Северную Столицу, а там он оказывается в Эрмитаже. В музее Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, который столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Ему хочется стать частью кошачьей семьи, но он боится потерять друга-мышку.
Ранее сообщалось
о том, что названы лауреаты 28-го Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.
Фильм "Чебурашка" собрал более миллиона просмотров в онлайн-кинотеатре