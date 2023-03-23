https://ria.ru/20230323/kino-1859981583.html

В прокат вышел озвученный Гагариной и Прилучным мультфильм "Коты Эрмитажа"

В прокат вышел озвученный Гагариной и Прилучным мультфильм "Коты Эрмитажа" - РИА Новости, 23.03.2023

В прокат вышел озвученный Гагариной и Прилучным мультфильм "Коты Эрмитажа"

В прокате стартовала анимационная семейная комедия "Коты Эрмитажа", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:17

2023-03-23T11:17

2023-03-23T11:17

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В прокате стартовала анимационная семейная комедия "Коты Эрмитажа", сообщает пресс-служба проекта. Полина Гагарина призналась, что ей "очень нравится озвучивать мультфильмы". "Это потрясающий жанр, который объединяет и детей, и взрослых. В те моменты, когда я нахожусь в студии и пробую новые характеры, голоса и темпераменты разных героев, то по-настоящему расслабляюсь, отключаюсь от реальности и получаю огромное удовольствие", — говорит певица. В мультфильме рассказывается о юном коте Винсенте и мыши Морисе. Они спасались от наводнения в старинном клавесине. Инструмент подобрали моряки и отправили в Северную Столицу, а там он оказывается в Эрмитаже. В музее Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, который столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Ему хочется стать частью кошачьей семьи, но он боится потерять друга-мышку. Ранее сообщалось о том, что названы лауреаты 28-го Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

https://ria.ru/20230320/cheburashka-1859187508.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, полина гагарина, павел прилучный, кино и сериалы, что посмотреть , эрмитаж (музей), государственный эрмитаж