https://ria.ru/20230320/festival-1859081550.html
Названы лауреаты фестиваля кино "Суздальфест"
Названы лауреаты фестиваля кино "Суздальфест" - РИА Новости, 20.03.2023
Названы лауреаты фестиваля кино "Суздальфест"
Названы лауреаты XXVIII Открытого Российского фестиваля анимационного кино "Суздальфест". Список победителей опубликовали на сайте смотра. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:11
2023-03-20T13:11
2023-03-20T13:11
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Названы лауреаты XXVIII Открытого Российского фестиваля анимационного кино "Суздальфест". Список победителей опубликовали на сайте смотра. Жюри по авторской анимации отдали Гран-при проекту "Светлые души" Анастасии Жакулиной. Жюри по коммерческой анимации присудило приз мультфильму Дениса Чернова "Финник". Лучшим сериалом назвали "Геройчики" (эпизод "Новые герои", режиссыры — Джалиль Ризванов и Дарья Рудь).В прикладной анимации приз у фильма Саввы Голубкова "Песенка эскимоса". В зрительском голосовании победила лента "Уважаемые пассажиры" Максима Куликова. Ранее сообщалось о том, что триумфатор проката "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах.
https://ria.ru/20230302/cheburashka-1855367318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, суздаль, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Суздаль, что посмотреть
Названы лауреаты фестиваля кино "Суздальфест"
Названы лауреаты 28-го Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
Названы лауреаты XXVIII Открытого Российского фестиваля анимационного кино "Суздальфест". Список победителей опубликовали
на сайте смотра.
Жюри по авторской анимации отдали Гран-при проекту "Светлые души" Анастасии Жакулиной.
Жюри по коммерческой анимации присудило приз мультфильму Дениса Чернова "Финник".
Лучшим сериалом назвали "Геройчики" (эпизод "Новые герои", режиссыры — Джалиль Ризванов и Дарья Рудь).
В прикладной анимации приз у фильма Саввы Голубкова "Песенка эскимоса".
В зрительском голосовании победила лента "Уважаемые пассажиры" Максима Куликова.
Ранее сообщалось
о том, что триумфатор проката "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах.
Создатели раскрыли детали съемок "Чебурашки" в новом фильме