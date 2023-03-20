https://ria.ru/20230320/festival-1859081550.html

Названы лауреаты фестиваля кино "Суздальфест"

Названы лауреаты фестиваля кино "Суздальфест" - РИА Новости, 20.03.2023

Названы лауреаты фестиваля кино "Суздальфест"

Названы лауреаты XXVIII Открытого Российского фестиваля анимационного кино "Суздальфест". Список победителей опубликовали на сайте смотра. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:11

2023-03-20T13:11

2023-03-20T13:11

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Названы лауреаты XXVIII Открытого Российского фестиваля анимационного кино "Суздальфест". Список победителей опубликовали на сайте смотра. Жюри по авторской анимации отдали Гран-при проекту "Светлые души" Анастасии Жакулиной. Жюри по коммерческой анимации присудило приз мультфильму Дениса Чернова "Финник". Лучшим сериалом назвали "Геройчики" (эпизод "Новые герои", режиссыры — Джалиль Ризванов и Дарья Рудь).В прикладной анимации приз у фильма Саввы Голубкова "Песенка эскимоса". В зрительском голосовании победила лента "Уважаемые пассажиры" Максима Куликова. Ранее сообщалось о том, что триумфатор проката "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах.

https://ria.ru/20230302/cheburashka-1855367318.html

суздаль

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, суздаль, что посмотреть