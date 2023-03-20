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Названы лауреаты фестиваля кино "Суздальфест" - РИА Новости, 20.03.2023
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Культура
 
13:11 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/festival-1859081550.html
Названы лауреаты фестиваля кино "Суздальфест"
Названы лауреаты фестиваля кино "Суздальфест" - РИА Новости, 20.03.2023
Названы лауреаты фестиваля кино "Суздальфест"
Названы лауреаты XXVIII Открытого Российского фестиваля анимационного кино "Суздальфест". Список победителей опубликовали на сайте смотра. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:11
2023-03-20T13:11
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Названы лауреаты XXVIII Открытого Российского фестиваля анимационного кино "Суздальфест". Список победителей опубликовали на сайте смотра. Жюри по авторской анимации отдали Гран-при проекту "Светлые души" Анастасии Жакулиной. Жюри по коммерческой анимации присудило приз мультфильму Дениса Чернова "Финник". Лучшим сериалом назвали "Геройчики" (эпизод "Новые герои", режиссыры — Джалиль Ризванов и Дарья Рудь).В прикладной анимации приз у фильма Саввы Голубкова "Песенка эскимоса". В зрительском голосовании победила лента "Уважаемые пассажиры" Максима Куликова. Ранее сообщалось о том, что триумфатор проката "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах.
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новости культуры, кино и сериалы, суздаль, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Суздаль, что посмотреть
Названы лауреаты фестиваля кино "Суздальфест"

Названы лауреаты 28-го Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале

© Фестиваль анимационного кино "Суздальфест"Плакат фестиваля анимационного кино "Суздальфест"
Плакат фестиваля анимационного кино Суздальфест
© Фестиваль анимационного кино "Суздальфест"
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Названы лауреаты XXVIII Открытого Российского фестиваля анимационного кино "Суздальфест". Список победителей опубликовали на сайте смотра.
Жюри по авторской анимации отдали Гран-при проекту "Светлые души" Анастасии Жакулиной.
Жюри по коммерческой анимации присудило приз мультфильму Дениса Чернова "Финник".
Лучшим сериалом назвали "Геройчики" (эпизод "Новые герои", режиссыры — Джалиль Ризванов и Дарья Рудь).
В прикладной анимации приз у фильма Саввы Голубкова "Песенка эскимоса".
В зрительском голосовании победила лента "Уважаемые пассажиры" Максима Куликова.
Ранее сообщалось о том, что триумфатор проката "Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах.
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