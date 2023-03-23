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США считают созвучие стратегических интересов России и Китая проблемой - РИА Новости, 23.03.2023
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18:13 23.03.2023 (обновлено: 18:31 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/interesy-1860165899.html
США считают созвучие стратегических интересов России и Китая проблемой
США считают созвучие стратегических интересов России и Китая проблемой - РИА Новости, 23.03.2023
США считают созвучие стратегических интересов России и Китая проблемой
США считают реальной проблемой созвучие стратегических интересов России и Китая, заявила на слушаниях комитета палаты представителей по вооруженным силам США... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:13
2023-03-23T18:31
китай
министерство обороны сша
россия
сша
селеста уолландер
си цзиньпин
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НЬЮ-ЙОРК, 23 мар – РИА Новости. США считают реальной проблемой созвучие стратегических интересов России и Китая, заявила на слушаниях комитета палаты представителей по вооруженным силам США помощник министра обороны США Селест Уолландер."Вопрос России и Китая – это интересный инцидент, нам надо будет следить за ним более внимательно. Я больше поражена созвучием в согласованности стратегических интересов на уровне Си Цзиньпина и Путина", - сказала Уолландер, комментируя недавний саммит российского и китайского лидеров."И реальная проблема: они имеют общий интерес в подрыве глобальной безопасности и международного порядка, основанного на правилах, используют друг друга для продвижения национальных целей. Но зачастую эти цели дополнят друг друга", - добавила она.
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китай, министерство обороны сша, россия, сша, селеста уолландер, си цзиньпин
Китай, Министерство обороны США, Россия, США, Селеста Уолландер, Си Цзиньпин
США считают созвучие стратегических интересов России и Китая проблемой

Пентагон: США считают созвучие стратегических интересов России и Китая реальной проблемой

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 23 мар – РИА Новости. США считают реальной проблемой созвучие стратегических интересов России и Китая, заявила на слушаниях комитета палаты представителей по вооруженным силам США помощник министра обороны США Селест Уолландер.
"Вопрос России и Китая – это интересный инцидент, нам надо будет следить за ним более внимательно. Я больше поражена созвучием в согласованности стратегических интересов на уровне Си Цзиньпина и Путина", - сказала Уолландер, комментируя недавний саммит российского и китайского лидеров.
"И реальная проблема: они имеют общий интерес в подрыве глобальной безопасности и международного порядка, основанного на правилах, используют друг друга для продвижения национальных целей. Но зачастую эти цели дополнят друг друга", - добавила она.
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КитайМинистерство обороны СШАРоссияСШАСелеста УолландерСи Цзиньпин
 
 
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