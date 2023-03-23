https://ria.ru/20230323/interesy-1860165899.html

США считают созвучие стратегических интересов России и Китая проблемой

США считают созвучие стратегических интересов России и Китая проблемой - РИА Новости, 23.03.2023

США считают созвучие стратегических интересов России и Китая проблемой

США считают реальной проблемой созвучие стратегических интересов России и Китая, заявила на слушаниях комитета палаты представителей по вооруженным силам США... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:13

2023-03-23T18:13

2023-03-23T18:31

китай

министерство обороны сша

россия

сша

селеста уолландер

си цзиньпин

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НЬЮ-ЙОРК, 23 мар – РИА Новости. США считают реальной проблемой созвучие стратегических интересов России и Китая, заявила на слушаниях комитета палаты представителей по вооруженным силам США помощник министра обороны США Селест Уолландер."Вопрос России и Китая – это интересный инцидент, нам надо будет следить за ним более внимательно. Я больше поражена созвучием в согласованности стратегических интересов на уровне Си Цзиньпина и Путина", - сказала Уолландер, комментируя недавний саммит российского и китайского лидеров."И реальная проблема: они имеют общий интерес в подрыве глобальной безопасности и международного порядка, основанного на правилах, используют друг друга для продвижения национальных целей. Но зачастую эти цели дополнят друг друга", - добавила она.

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

китай

россия

сша

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китай, министерство обороны сша, россия, сша, селеста уолландер, си цзиньпин