https://ria.ru/20230323/interesy-1860165899.html
США считают созвучие стратегических интересов России и Китая проблемой
США считают созвучие стратегических интересов России и Китая проблемой - РИА Новости, 23.03.2023
США считают созвучие стратегических интересов России и Китая проблемой
США считают реальной проблемой созвучие стратегических интересов России и Китая, заявила на слушаниях комитета палаты представителей по вооруженным силам США... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:13
2023-03-23T18:13
2023-03-23T18:31
китай
министерство обороны сша
россия
сша
селеста уолландер
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 23 мар – РИА Новости. США считают реальной проблемой созвучие стратегических интересов России и Китая, заявила на слушаниях комитета палаты представителей по вооруженным силам США помощник министра обороны США Селест Уолландер."Вопрос России и Китая – это интересный инцидент, нам надо будет следить за ним более внимательно. Я больше поражена созвучием в согласованности стратегических интересов на уровне Си Цзиньпина и Путина", - сказала Уолландер, комментируя недавний саммит российского и китайского лидеров."И реальная проблема: они имеют общий интерес в подрыве глобальной безопасности и международного порядка, основанного на правилах, используют друг друга для продвижения национальных целей. Но зачастую эти цели дополнят друг друга", - добавила она.
https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html
китай
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, министерство обороны сша, россия, сша, селеста уолландер, си цзиньпин
Китай, Министерство обороны США, Россия, США, Селеста Уолландер, Си Цзиньпин
США считают созвучие стратегических интересов России и Китая проблемой
Пентагон: США считают созвучие стратегических интересов России и Китая реальной проблемой