https://ria.ru/20230323/ege-1860152181.html
Кравцов ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ
Кравцов ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ - РИА Новости, 23.03.2023
Кравцов ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, говоря о возможной отмене ЕГЭ, заявил, что в сфере образования нельзя принимать сиюминутные решения. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:37
2023-03-23T17:37
2023-03-23T17:59
единый государственный экзамен (егэ)
сергей кравцов
россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, говоря о возможной отмене ЕГЭ, заявил, что в сфере образования нельзя принимать сиюминутные решения."Вообще, на мой взгляд, все решения в сфере образования должны очень тщательно обсуждаться. Я, может быть, покажусь консервативным, но я считаю, что нужно обсуждать, нельзя принимать решения... сиюминутные в сфере образования", - сказал Кравцов журналистам.Он добавил, что сейчас в системе образования 18 миллионов школьников, 1,2 миллиона учителей, 40 тысяч школ, дети готовятся к сдаче ЕГЭ, а проходящий в настоящее время досрочный этап идет без сбоев."Важно, что экзамен совершенствуется... мы открыты к диалогу, к совершенствованию единого государственного экзамена, к развитию ЕГЭ. Но что очень важно – важно сохранить объективность. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что экзамен проходит объективно, нет никаких утечек, нет тестовой части", - заключил министр.
https://ria.ru/20230316/ege-1858360573.html
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единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, россия, социальный навигатор, сн_образование
Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Сергей Кравцов, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ
Министр просвещения Кравцов: нельзя принимать сиюминутные решения в сфере образования
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, говоря о возможной отмене ЕГЭ, заявил, что в сфере образования нельзя принимать сиюминутные решения.
"Вообще, на мой взгляд, все решения в сфере образования должны очень тщательно обсуждаться. Я, может быть, покажусь консервативным, но я считаю, что нужно обсуждать, нельзя принимать решения... сиюминутные в сфере образования", - сказал Кравцов журналистам.
Он добавил, что сейчас в системе образования 18 миллионов школьников, 1,2 миллиона учителей, 40 тысяч школ, дети готовятся к сдаче ЕГЭ, а проходящий в настоящее время досрочный этап идет без сбоев.
"Важно, что экзамен совершенствуется... мы открыты к диалогу, к совершенствованию единого государственного экзамена, к развитию ЕГЭ. Но что очень важно – важно сохранить объективность. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что экзамен проходит объективно, нет никаких утечек, нет тестовой части", - заключил министр.
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