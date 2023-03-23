https://ria.ru/20230323/ege-1860152181.html

Кравцов ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ

Кравцов ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ - РИА Новости, 23.03.2023

Кравцов ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, говоря о возможной отмене ЕГЭ, заявил, что в сфере образования нельзя принимать сиюминутные решения. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:37

2023-03-23T17:37

2023-03-23T17:59

единый государственный экзамен (егэ)

сергей кравцов

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, говоря о возможной отмене ЕГЭ, заявил, что в сфере образования нельзя принимать сиюминутные решения."Вообще, на мой взгляд, все решения в сфере образования должны очень тщательно обсуждаться. Я, может быть, покажусь консервативным, но я считаю, что нужно обсуждать, нельзя принимать решения... сиюминутные в сфере образования", - сказал Кравцов журналистам.Он добавил, что сейчас в системе образования 18 миллионов школьников, 1,2 миллиона учителей, 40 тысяч школ, дети готовятся к сдаче ЕГЭ, а проходящий в настоящее время досрочный этап идет без сбоев."Важно, что экзамен совершенствуется... мы открыты к диалогу, к совершенствованию единого государственного экзамена, к развитию ЕГЭ. Но что очень важно – важно сохранить объективность. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что экзамен проходит объективно, нет никаких утечек, нет тестовой части", - заключил министр.

https://ria.ru/20230316/ege-1858360573.html

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единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, россия, социальный навигатор, сн_образование