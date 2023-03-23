https://ria.ru/20230323/ege-1860132217.html
ЕГЭ каждый год совершенствуется, заявил глава Минпросвещения
ЕГЭ каждый год совершенствуется, заявил глава Минпросвещения - РИА Новости, 23.03.2023
ЕГЭ каждый год совершенствуется, заявил глава Минпросвещения
Единый государственный экзамен каждый год совершенствуется, утечек никаких нет, экзамен проходит объективно, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:43
2023-03-23T16:43
2023-03-23T16:52
единый государственный экзамен (егэ)
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
образование - общество
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Единый государственный экзамен каждый год совершенствуется, утечек никаких нет, экзамен проходит объективно, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Он отметил, что сегодня Единый государственный экзамен - это объективная процедура, никаких утечек не происходит.
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единый государственный экзамен (егэ), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, образование - общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Россия, Образование - Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
ЕГЭ каждый год совершенствуется, заявил глава Минпросвещения
Кравцов: ЕГЭ каждый год совершенствуется, утечек нет, экзамен проходит объективно