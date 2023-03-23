Рейтинг@Mail.ru
ЕГЭ дает социальный лифт, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 23.03.2023 (обновлено: 14:29 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/ege-1860070108.html
ЕГЭ дает социальный лифт, заявил Мишустин
ЕГЭ дает социальный лифт, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
ЕГЭ дает социальный лифт, заявил Мишустин
ЕГЭ дает социальный лифт, если есть альтернативные предложения, то нужно их рассматривать, сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:05
2023-03-23T14:29
общество
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
михаил мишустин
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860027063_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_ba709489b14909777541210af91f964d.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ЕГЭ дает социальный лифт, если есть альтернативные предложения, то нужно их рассматривать, сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.Отвечая на вопросы депутатов Госдумы после представления отчета правительства РФ за 2022 год, Мишустин сообщил, что сегодня ребята из дальних уголков страны, сел и деревень именно при помощи ЕГЭ могут поступить в ведущие российские вузы."Это очень важно, это то, что, скажем так, дает такой социальный лифт, и, конечно, надо все серьезно взвесить и оценить. Поэтому, если какие-то есть альтернативные предложения, нужно системно рассматривать и предлагать", - сказал Мишустин.Премьер подчеркнул, что отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения.
https://ria.ru/20230323/ege-1860065180.html
https://ria.ru/20230316/ege-1858360573.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860027063_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_a49afa08056fcb0564c6604ee5ad3bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
ЕГЭ дает социальный лифт, заявил Мишустин

Мишустин: ЕГЭ дает социальный лифт, но можно рассматривать альтернативные предложения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ЕГЭ дает социальный лифт, если есть альтернативные предложения, то нужно их рассматривать, сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
Отвечая на вопросы депутатов Госдумы после представления отчета правительства РФ за 2022 год, Мишустин сообщил, что сегодня ребята из дальних уголков страны, сел и деревень именно при помощи ЕГЭ могут поступить в ведущие российские вузы.
Мишустин: Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения, считает Мишустин
Вчера, 13:53
"Это очень важно, это то, что, скажем так, дает такой социальный лифт, и, конечно, надо все серьезно взвесить и оценить. Поэтому, если какие-то есть альтернативные предложения, нужно системно рассматривать и предлагать", - сказал Мишустин.
Премьер подчеркнул, что отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения.
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Минпросвещения думает, как улучшить систему ЕГЭ, заявил Путин
16 марта, 16:36
 
ОбществоОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуРоссияМихаил МишустинГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала