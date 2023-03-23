https://ria.ru/20230323/ege-1860070108.html

ЕГЭ дает социальный лифт, заявил Мишустин

ЕГЭ дает социальный лифт, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023

ЕГЭ дает социальный лифт, заявил Мишустин

ЕГЭ дает социальный лифт, если есть альтернативные предложения, то нужно их рассматривать, сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:05

2023-03-23T14:05

2023-03-23T14:29

общество

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

россия

михаил мишустин

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ЕГЭ дает социальный лифт, если есть альтернативные предложения, то нужно их рассматривать, сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.Отвечая на вопросы депутатов Госдумы после представления отчета правительства РФ за 2022 год, Мишустин сообщил, что сегодня ребята из дальних уголков страны, сел и деревень именно при помощи ЕГЭ могут поступить в ведущие российские вузы."Это очень важно, это то, что, скажем так, дает такой социальный лифт, и, конечно, надо все серьезно взвесить и оценить. Поэтому, если какие-то есть альтернативные предложения, нужно системно рассматривать и предлагать", - сказал Мишустин.Премьер подчеркнул, что отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения.

https://ria.ru/20230323/ege-1860065180.html

https://ria.ru/20230316/ege-1858360573.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование