https://ria.ru/20230323/ege-1860070108.html
ЕГЭ дает социальный лифт, заявил Мишустин
ЕГЭ дает социальный лифт, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
ЕГЭ дает социальный лифт, заявил Мишустин
ЕГЭ дает социальный лифт, если есть альтернативные предложения, то нужно их рассматривать, сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:05
2023-03-23T14:05
2023-03-23T14:29
общество
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
михаил мишустин
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ЕГЭ дает социальный лифт, если есть альтернативные предложения, то нужно их рассматривать, сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.Отвечая на вопросы депутатов Госдумы после представления отчета правительства РФ за 2022 год, Мишустин сообщил, что сегодня ребята из дальних уголков страны, сел и деревень именно при помощи ЕГЭ могут поступить в ведущие российские вузы."Это очень важно, это то, что, скажем так, дает такой социальный лифт, и, конечно, надо все серьезно взвесить и оценить. Поэтому, если какие-то есть альтернативные предложения, нужно системно рассматривать и предлагать", - сказал Мишустин.Премьер подчеркнул, что отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения.
https://ria.ru/20230323/ege-1860065180.html
https://ria.ru/20230316/ege-1858360573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
ЕГЭ дает социальный лифт, заявил Мишустин
Мишустин: ЕГЭ дает социальный лифт, но можно рассматривать альтернативные предложения
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ЕГЭ дает социальный лифт, если есть альтернативные предложения, то нужно их рассматривать, сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
Отвечая на вопросы депутатов Госдумы
после представления отчета правительства РФ за 2022 год, Мишустин сообщил, что сегодня ребята из дальних уголков страны, сел и деревень именно при помощи ЕГЭ могут поступить в ведущие российские вузы.
Отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения, считает Мишустин
"Это очень важно, это то, что, скажем так, дает такой социальный лифт, и, конечно, надо все серьезно взвесить и оценить. Поэтому, если какие-то есть альтернативные предложения, нужно системно рассматривать и предлагать", - сказал Мишустин.
Премьер подчеркнул, что отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения.
Минпросвещения думает, как улучшить систему ЕГЭ, заявил Путин