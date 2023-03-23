https://ria.ru/20230323/ege-1860065180.html

Отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения, считает Мишустин

Отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения, считает Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023

Отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения, считает Мишустин

Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:53

2023-03-23T13:53

2023-03-23T17:11

единый государственный экзамен (егэ)

россия

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения. Что на сегодняшний день уже есть - то, что ребята из дальних уголков, из сел и деревень именно при помощи ЕГЭ могут учиться, поступать в ведущие российские вузы университета", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутатов, планирует ли правительство предложить альтернативы ЕГЭ или постепенное замещение иными формами контроля качества знаний.

https://ria.ru/20230323/mishustin-1860064337.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мишустин: "Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения" Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения. Что на сегодняшний день уже есть - то, что ребята из дальних уголков, из сел и деревень именно при помощи ЕГЭ могут учиться, поступать в ведущие российские вузы университета", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутатов, планирует ли правительство предложить альтернативы ЕГЭ или постепенное замещение иными формами контроля качества знаний. 2023-03-23T13:53 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

единый государственный экзамен (егэ), россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, социальный навигатор, сн_образование