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Отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения, считает Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
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13:53 23.03.2023 (обновлено: 17:11 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/ege-1860065180.html
Отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения, считает Мишустин
Отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения, считает Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения, считает Мишустин
Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:53
2023-03-23T17:11
единый государственный экзамен (егэ)
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
социальный навигатор
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения. Что на сегодняшний день уже есть - то, что ребята из дальних уголков, из сел и деревень именно при помощи ЕГЭ могут учиться, поступать в ведущие российские вузы университета", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутатов, планирует ли правительство предложить альтернативы ЕГЭ или постепенное замещение иными формами контроля качества знаний.
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Мишустин: "Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения"
Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения. Что на сегодняшний день уже есть - то, что ребята из дальних уголков, из сел и деревень именно при помощи ЕГЭ могут учиться, поступать в ведущие российские вузы университета", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутатов, планирует ли правительство предложить альтернативы ЕГЭ или постепенное замещение иными формами контроля качества знаний.
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единый государственный экзамен (егэ), россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, социальный навигатор, сн_образование
Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Социальный навигатор, СН_Образование
Отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения, считает Мишустин

Премьер-министр Мишустин: отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
"Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения. Что на сегодняшний день уже есть - то, что ребята из дальних уголков, из сел и деревень именно при помощи ЕГЭ могут учиться, поступать в ведущие российские вузы университета", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутатов, планирует ли правительство предложить альтернативы ЕГЭ или постепенное замещение иными формами контроля качества знаний.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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