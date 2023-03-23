https://ria.ru/20230323/ege-1860065180.html
Отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения, считает Мишустин
Отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения, считает Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения, считает Мишустин
Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:53
2023-03-23T13:53
2023-03-23T17:11
единый государственный экзамен (егэ)
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения. Что на сегодняшний день уже есть - то, что ребята из дальних уголков, из сел и деревень именно при помощи ЕГЭ могут учиться, поступать в ведущие российские вузы университета", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутатов, планирует ли правительство предложить альтернативы ЕГЭ или постепенное замещение иными формами контроля качества знаний.
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860064337.html
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мишустин: "Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения"
Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В четверг Мишустин выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения. Что на сегодняшний день уже есть - то, что ребята из дальних уголков, из сел и деревень именно при помощи ЕГЭ могут учиться, поступать в ведущие российские вузы университета", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутатов, планирует ли правительство предложить альтернативы ЕГЭ или постепенное замещение иными формами контроля качества знаний.
2023-03-23T13:53
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PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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единый государственный экзамен (егэ), россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, социальный навигатор, сн_образование
Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Социальный навигатор, СН_Образование
Отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения, считает Мишустин
Премьер-министр Мишустин: отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения