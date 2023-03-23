https://ria.ru/20230323/dron-1860086394.html

Кирби оскорбил российского пилота после инцидента с БПЛА над Черным морем

Кирби оскорбил российского пилота после инцидента с БПЛА над Черным морем - РИА Новости, 23.03.2023

Кирби оскорбил российского пилота после инцидента с БПЛА над Черным морем

Решение Москвы наградить пилотов истребителей Су-27 за перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper оскорбило Вашингтон, заявил на брифинге координатор по... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:06

2023-03-23T15:06

2023-03-23T16:22

черное море

россия

сша

джон кирби

сергей шойгу

инцидент с американским беспилотником над черным морем

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858296381_282:145:2495:1390_1920x0_80_0_0_a1a676119d18065d7dcf2d0bb8847bba.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Решение Москвы наградить пилотов истребителей Су-27 за перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper оскорбило Вашингтон, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Это оскорбительно. <...> Понятия не имею, почему они дали награду за храбрость тому, кто в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску. В лучшем случае он просто идиот", — заявил он.Как сообщало Минобороны, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Накануне глава военного ведомства Сергей Шойгу вручил ордена Мужества пилотам истребителей, перехватившим беспилотник.

https://ria.ru/20230323/dron-1859998028.html

https://ria.ru/20230322/perekhvat-1859865043.html

черное море

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

черное море, россия, сша, джон кирби, сергей шойгу, инцидент с американским беспилотником над черным морем, космос - риа наука