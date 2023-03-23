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Кирби оскорбил российского пилота после инцидента с БПЛА над Черным морем - РИА Новости, 23.03.2023
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15:06 23.03.2023 (обновлено: 16:22 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/dron-1860086394.html
Кирби оскорбил российского пилота после инцидента с БПЛА над Черным морем
Кирби оскорбил российского пилота после инцидента с БПЛА над Черным морем - РИА Новости, 23.03.2023
Кирби оскорбил российского пилота после инцидента с БПЛА над Черным морем
Решение Москвы наградить пилотов истребителей Су-27 за перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper оскорбило Вашингтон, заявил на брифинге координатор по... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:06
2023-03-23T16:22
черное море
россия
сша
джон кирби
сергей шойгу
инцидент с американским беспилотником над черным морем
космос - риа наука
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Решение Москвы наградить пилотов истребителей Су-27 за перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper оскорбило Вашингтон, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Это оскорбительно. &lt;...&gt; Понятия не имею, почему они дали награду за храбрость тому, кто в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску. В лучшем случае он просто идиот", — заявил он.Как сообщало Минобороны, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Накануне глава военного ведомства Сергей Шойгу вручил ордена Мужества пилотам истребителей, перехватившим беспилотник.
https://ria.ru/20230323/dron-1859998028.html
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черное море, россия, сша, джон кирби, сергей шойгу, инцидент с американским беспилотником над черным морем, космос - риа наука
Черное море, Россия, США, Джон Кирби, Сергей Шойгу, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем, Космос - РИА Наука
Кирби оскорбил российского пилота после инцидента с БПЛА над Черным морем

Белый дом счел оскорбительным награждение пилотов Су-27 за перехват дрона в Черном море

© РИА Новости / Пресс-служба Европейского командования ВС США | Перейти в медиабанкИстребитель Су-27 ВКС России пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря
Истребитель Су-27 ВКС России пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Европейского командования ВС США
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Истребитель Су-27 ВКС России пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Решение Москвы наградить пилотов истребителей Су-27 за перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper оскорбило Вашингтон, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Это оскорбительно. <...> Понятия не имею, почему они дали награду за храбрость тому, кто в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску. В лучшем случае он просто идиот", — заявил он.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Американский конгрессмен сделал дерзкий выпад в адрес России
Вчера, 11:49
Как сообщало Минобороны, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.
Накануне глава военного ведомства Сергей Шойгу вручил ордена Мужества пилотам истребителей, перехватившим беспилотник.
Истребитель Су-27 ВКС России пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Российские летчики рассказали, как перехватывали американский Reaper
22 марта, 18:05
 
Черное мореРоссияСШАДжон КирбиСергей ШойгуИнцидент с американским беспилотником над Черным моремКосмос - РИА Наука
 
 
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