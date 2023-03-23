Кирби оскорбил российского пилота после инцидента с БПЛА над Черным морем
Белый дом счел оскорбительным награждение пилотов Су-27 за перехват дрона в Черном море
© РИА Новости / Пресс-служба Европейского командования ВС США | Перейти в медиабанкИстребитель Су-27 ВКС России пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря
Истребитель Су-27 ВКС России пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Решение Москвы наградить пилотов истребителей Су-27 за перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper оскорбило Вашингтон, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Это оскорбительно. <...> Понятия не имею, почему они дали награду за храбрость тому, кто в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску. В лучшем случае он просто идиот", — заявил он.
Как сообщало Минобороны, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.
Накануне глава военного ведомства Сергей Шойгу вручил ордена Мужества пилотам истребителей, перехватившим беспилотник.