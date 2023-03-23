https://ria.ru/20230323/dron-1859998028.html

Американский конгрессмен сделал дерзкий выпад в адрес России

Американский конгрессмен сделал дерзкий выпад в адрес России - РИА Новости, 23.03.2023

Американский конгрессмен сделал дерзкий выпад в адрес России

Нью-йоркский конгрессмен от Республиканской партии Брэндон Уильямс объявил о возможной угрозе национальной безопасности США после падения американского дрона в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:49

2023-03-23T11:49

2023-03-23T16:08

в мире

россия

черное море

сша

сергей шойгу

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Нью-йоркский конгрессмен от Республиканской партии Брэндон Уильямс объявил о возможной угрозе национальной безопасности США после падения американского дрона в Черном море. Он написал в соцсетях, что внес соответствующую резолюцию на рассмотрение конгресса США.По мнению политика, палата представителей должна выступить с критикой действий российских Вооруженных сил из-за инцидента над Черным морем."Моя резолюция, H.Res.240, возлагает на Россию ответственность и заявляет, что любые попытки России поднять (со дна. — Прим. ред.) наш беспилотник — угроза национальной безопасности", — добавил Уильямс.Утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря и двигался в сторону рубежей России. Для идентификации нарушителя в воздух подняли российские истребители. Из-за резкого маневрирования американский аппарат перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду.Российские самолеты, как утверждается, в контакт с ним не вступали, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.Министр обороны Сергей Шойгу в среду вручил ордена Мужества летчикам, вылетевшим на перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем.

https://ria.ru/20230321/bespilotnik-1859630156.html

https://ria.ru/20230322/mq-9-1859851501.html

россия

черное море

сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, черное море, сша, сергей шойгу