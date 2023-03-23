https://ria.ru/20230323/dron-1859998028.html
Американский конгрессмен сделал дерзкий выпад в адрес России
Американский конгрессмен сделал дерзкий выпад в адрес России - РИА Новости, 23.03.2023
Американский конгрессмен сделал дерзкий выпад в адрес России
Нью-йоркский конгрессмен от Республиканской партии Брэндон Уильямс объявил о возможной угрозе национальной безопасности США после падения американского дрона в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:49
2023-03-23T11:49
2023-03-23T16:08
в мире
россия
черное море
сша
сергей шойгу
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Нью-йоркский конгрессмен от Республиканской партии Брэндон Уильямс объявил о возможной угрозе национальной безопасности США после падения американского дрона в Черном море. Он написал в соцсетях, что внес соответствующую резолюцию на рассмотрение конгресса США.По мнению политика, палата представителей должна выступить с критикой действий российских Вооруженных сил из-за инцидента над Черным морем."Моя резолюция, H.Res.240, возлагает на Россию ответственность и заявляет, что любые попытки России поднять (со дна. — Прим. ред.) наш беспилотник — угроза национальной безопасности", — добавил Уильямс.Утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря и двигался в сторону рубежей России. Для идентификации нарушителя в воздух подняли российские истребители. Из-за резкого маневрирования американский аппарат перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду.Российские самолеты, как утверждается, в контакт с ним не вступали, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.Министр обороны Сергей Шойгу в среду вручил ордена Мужества летчикам, вылетевшим на перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем.
https://ria.ru/20230321/bespilotnik-1859630156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, черное море, сша, сергей шойгу
В мире, Россия, Черное море, США, Сергей Шойгу
Американский конгрессмен сделал дерзкий выпад в адрес России
Конгрессмен Уильямс заявил об угрозе нацбезопасности США после падения БПЛА в Черное море
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Нью-йоркский конгрессмен от Республиканской партии Брэндон Уильямс объявил о возможной угрозе национальной безопасности США после падения американского дрона в Черном море. Он написал в соцсетях
, что внес соответствующую резолюцию на рассмотрение конгресса США.
По мнению политика, палата представителей должна выступить с критикой действий российских Вооруженных сил из-за инцидента над Черным морем.
США заявили, что разбившийся в Черном море беспилотник остается на дне
"Моя резолюция, H.Res.240, возлагает на Россию ответственность и заявляет, что любые попытки России поднять (со дна. — Прим. ред.) наш беспилотник — угроза национальной безопасности", — добавил Уильямс.
Утром 14 марта американский беспилотник MQ-9
с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря и двигался в сторону рубежей России. Для идентификации нарушителя в воздух подняли российские истребители. Из-за резкого маневрирования американский аппарат перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду.
Российские самолеты, как утверждается, в контакт с ним не вступали, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.
Министр обороны Сергей Шойгу
в среду вручил ордена Мужества летчикам, вылетевшим на перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем.
Экипажу Су-27 после инцидента с американским БПЛА вручили ордена Мужества