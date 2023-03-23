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В США объяснили, в чем Россия превзошла Запад - РИА Новости, 23.03.2023
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03:28 23.03.2023 (обновлено: 11:08 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/bank-1859927497.html
В США объяснили, в чем Россия превзошла Запад
В США объяснили, в чем Россия превзошла Запад - РИА Новости, 23.03.2023
В США объяснили, в чем Россия превзошла Запад
Российские банки выглядят устойчивее, чем западные, столкнувшиеся с кризисом, такое мнение высказал колумнист Кеннет Рапоза в своей статье для Forbes. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T03:28
2023-03-23T11:08
экономика
сша
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
forbes
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские банки выглядят устойчивее, чем западные, столкнувшиеся с кризисом, такое мнение высказал колумнист Кеннет Рапоза в своей статье для Forbes."Российского банковского кризиса не произошло — в отличие от недавно произошедших событий с Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Швейцарии. Рубль укрепился, а в банки не стоят очереди людей, пытающихся в спешке забрать свои деньги", — написал автор.Причину устойчивости российской банковой системы Рапоза видит в длительной работе Банка России во главе с Эльвирой Набиуллиной. ЦБ, отметил он, заранее устранил "слабые звенья" в банковской сфере, чем укрепил финансовое положение России.Кроме того, колумнист привел слова известного инвестора Джима Роджерса, который отметил, что падение курса рубля при введении санкций было лишь временным, и уже в дальнейшем курс российской валюты поднялся. "В этом случае рынок говорит мне, что кто-то в России что-то сделал правильно", — сказал Роджерс.Ранее регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.
https://ria.ru/20230319/bank-1858985796.html
https://ria.ru/20230317/bankrotstvo-1858652729.html
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экономика, сша, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), forbes, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Forbes, Санкции в отношении России
В США объяснили, в чем Россия превзошла Запад

Forbes: банковская система России оказалась устойчивее западной благодаря действиям ЦБ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российские банки выглядят устойчивее, чем западные, столкнувшиеся с кризисом, такое мнение высказал колумнист Кеннет Рапоза в своей статье для Forbes.
"Российского банковского кризиса не произошло — в отличие от недавно произошедших событий с Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Швейцарии. Рубль укрепился, а в банки не стоят очереди людей, пытающихся в спешке забрать свои деньги", — написал автор.
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Причину устойчивости российской банковой системы Рапоза видит в длительной работе Банка России во главе с Эльвирой Набиуллиной. ЦБ, отметил он, заранее устранил "слабые звенья" в банковской сфере, чем укрепил финансовое положение России.
Кроме того, колумнист привел слова известного инвестора Джима Роджерса, который отметил, что падение курса рубля при введении санкций было лишь временным, и уже в дальнейшем курс российской валюты поднялся. "В этом случае рынок говорит мне, что кто-то в России что-то сделал правильно", — сказал Роджерс.
Ранее регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.
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ЭкономикаСШАРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ForbesСанкции в отношении России
 
 
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