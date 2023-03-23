https://ria.ru/20230323/arest-1860197230.html

На протестах в Тель-Авиве арестовали более 30 человек

На протестах в Тель-Авиве арестовали более 30 человек - РИА Новости, 23.03.2023

На протестах в Тель-Авиве арестовали более 30 человек

Полиция применила водометы для разгона толпы протестующих, перекрывших ключевую автомобильную развязку рядом с правительственным комплексом в Тель-Авиве, на... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T19:43

2023-03-23T19:43

2023-03-23T19:43

в мире

тель-авив

израиль

хайфа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856790425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f24a95e40df89f37de56ea0fa457af5.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Полиция применила водометы для разгона толпы протестующих, перекрывших ключевую автомобильную развязку рядом с правительственным комплексом в Тель-Авиве, на данный момент в ходе акций протеста по всему Тель-Авиву арестованы 38 человек, сообщает израильский портал Arutz Sheva. Многие из задержанных вступили в столкновения с полицейскими в ходе арестов, пишет издание. Десятки протестующих также пытались заблокировать основные транспортные развязки в Хайфе. В морском порту в Ашдоде протестующие подожгли шины, чтобы заблокировать вход, сообщает Times of Israel. Массовые протесты против судебной реформы правительства Нетаньяху начались в Израиле с самого утра. Демонстранты провели митинги возле домов премьер-министра и других членов правительства. Многотысячные протесты против реформы юридической системы страны продолжаются в Израиле одиннадцатую неделю. Предложенный пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда, даст правительству контроль над назначением судей.

https://ria.ru/20230312/protesty-1857352665.html

тель-авив

израиль

хайфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протесты в Тель-Авиве В Тель-Авиве новые протесты против судебной реформы, заблокированы центральные магистрали города. 2023-03-23T19:43 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тель-авив, израиль, хайфа