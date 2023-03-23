https://ria.ru/20230323/arest-1860197230.html
На протестах в Тель-Авиве арестовали более 30 человек
На протестах в Тель-Авиве арестовали более 30 человек - РИА Новости, 23.03.2023
На протестах в Тель-Авиве арестовали более 30 человек
Полиция применила водометы для разгона толпы протестующих, перекрывших ключевую автомобильную развязку рядом с правительственным комплексом в Тель-Авиве, на... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T19:43
2023-03-23T19:43
2023-03-23T19:43
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Полиция применила водометы для разгона толпы протестующих, перекрывших ключевую автомобильную развязку рядом с правительственным комплексом в Тель-Авиве, на данный момент в ходе акций протеста по всему Тель-Авиву арестованы 38 человек, сообщает израильский портал Arutz Sheva. Многие из задержанных вступили в столкновения с полицейскими в ходе арестов, пишет издание. Десятки протестующих также пытались заблокировать основные транспортные развязки в Хайфе. В морском порту в Ашдоде протестующие подожгли шины, чтобы заблокировать вход, сообщает Times of Israel. Массовые протесты против судебной реформы правительства Нетаньяху начались в Израиле с самого утра. Демонстранты провели митинги возле домов премьер-министра и других членов правительства. Многотысячные протесты против реформы юридической системы страны продолжаются в Израиле одиннадцатую неделю. Предложенный пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда, даст правительству контроль над назначением судей.
https://ria.ru/20230312/protesty-1857352665.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Протесты в Тель-Авиве
В Тель-Авиве новые протесты против судебной реформы, заблокированы центральные магистрали города.
2023-03-23T19:43
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, израиль, хайфа
В мире, Тель-Авив, Израиль, Хайфа
На протестах в Тель-Авиве арестовали более 30 человек
Arutz Sheva: на протестах в Тель-Авиве арестовали 38 человек, полиция применяет водометы