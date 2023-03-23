Рейтинг@Mail.ru
На протестах в Тель-Авиве арестовали более 30 человек - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/arest-1860197230.html
На протестах в Тель-Авиве арестовали более 30 человек
На протестах в Тель-Авиве арестовали более 30 человек - РИА Новости, 23.03.2023
На протестах в Тель-Авиве арестовали более 30 человек
Полиция применила водометы для разгона толпы протестующих, перекрывших ключевую автомобильную развязку рядом с правительственным комплексом в Тель-Авиве, на... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T19:43
2023-03-23T19:43
в мире
тель-авив
израиль
хайфа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856790425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f24a95e40df89f37de56ea0fa457af5.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Полиция применила водометы для разгона толпы протестующих, перекрывших ключевую автомобильную развязку рядом с правительственным комплексом в Тель-Авиве, на данный момент в ходе акций протеста по всему Тель-Авиву арестованы 38 человек, сообщает израильский портал Arutz Sheva. Многие из задержанных вступили в столкновения с полицейскими в ходе арестов, пишет издание. Десятки протестующих также пытались заблокировать основные транспортные развязки в Хайфе. В морском порту в Ашдоде протестующие подожгли шины, чтобы заблокировать вход, сообщает Times of Israel. Массовые протесты против судебной реформы правительства Нетаньяху начались в Израиле с самого утра. Демонстранты провели митинги возле домов премьер-министра и других членов правительства. Многотысячные протесты против реформы юридической системы страны продолжаются в Израиле одиннадцатую неделю. Предложенный пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда, даст правительству контроль над назначением судей.
https://ria.ru/20230312/protesty-1857352665.html
тель-авив
израиль
хайфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Протесты в Тель-Авиве
В Тель-Авиве новые протесты против судебной реформы, заблокированы центральные магистрали города.
2023-03-23T19:43
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856790425_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_77eaa35d3f473b4a071b4aec924c3f4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тель-авив, израиль, хайфа
В мире, Тель-Авив, Израиль, Хайфа
На протестах в Тель-Авиве арестовали более 30 человек

Arutz Sheva: на протестах в Тель-Авиве арестовали 38 человек, полиция применяет водометы

© AP Photo / Ohad ZwigenbergЗадержание участника акции протеста в Тель-Авиве
Задержание участника акции протеста в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Задержание участника акции протеста в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Полиция применила водометы для разгона толпы протестующих, перекрывших ключевую автомобильную развязку рядом с правительственным комплексом в Тель-Авиве, на данный момент в ходе акций протеста по всему Тель-Авиву арестованы 38 человек, сообщает израильский портал Arutz Sheva.
Многие из задержанных вступили в столкновения с полицейскими в ходе арестов, пишет издание.
Десятки протестующих также пытались заблокировать основные транспортные развязки в Хайфе. В морском порту в Ашдоде протестующие подожгли шины, чтобы заблокировать вход, сообщает Times of Israel.
Массовые протесты против судебной реформы правительства Нетаньяху начались в Израиле с самого утра. Демонстранты провели митинги возле домов премьер-министра и других членов правительства.
Многотысячные протесты против реформы юридической системы страны продолжаются в Израиле одиннадцатую неделю. Предложенный пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда, даст правительству контроль над назначением судей.
Участники акции протеста против проекта реформы юридической системы в Иерусалиме, Израиль - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
В правительстве Израиля обвинили США в финансировании протестов
12 марта, 15:34
 
В миреТель-АвивИзраильХайфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала