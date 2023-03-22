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Вскрытие рек на северо-западе России приведет к заторам
Вскрытие рек на северо-западе России приведет к заторам - РИА Новости, 22.03.2023
Вскрытие рек на северо-западе России приведет к заторам
Заторы льда могут возникнуть на этой неделе при вскрытии водоемов на территории двух регионов Северо-Западного федерального округа страны, предупреждает... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T02:46
2023-03-22T02:46
2023-03-22T02:46
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Заторы льда могут возникнуть на этой неделе при вскрытии водоемов на территории двух регионов Северо-Западного федерального округа страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Формирование заторов льда при вскрытии водоемов прогнозируется в среднем течении реки Великой в Псковской области и нижнем течении реки Мста в Новгородской области", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что в результате вскрытия рек на юге федерального округа существует вероятность подтопления населенных пунктов Тихвин, Тосно и Любань в Ленинградской области, а также в Ильмень-Волховской пойме Новгородской области.
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Происшествия, Россия, Псковская область, Тихвин, ВНИИ ГОЧС
Вскрытие рек на северо-западе России приведет к заторам
ВНИИ ГОЧС: из-за вскрытия рек на северо-западе России могут образоваться заторы льда