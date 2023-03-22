https://ria.ru/20230322/zatory-1859653720.html

Вскрытие рек на северо-западе России приведет к заторам

Вскрытие рек на северо-западе России приведет к заторам - РИА Новости, 22.03.2023

Вскрытие рек на северо-западе России приведет к заторам

Заторы льда могут возникнуть на этой неделе при вскрытии водоемов на территории двух регионов Северо-Западного федерального округа страны, предупреждает... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T02:46

2023-03-22T02:46

2023-03-22T02:46

происшествия

россия

псковская область

тихвин

внии гочс

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Заторы льда могут возникнуть на этой неделе при вскрытии водоемов на территории двух регионов Северо-Западного федерального округа страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Формирование заторов льда при вскрытии водоемов прогнозируется в среднем течении реки Великой в Псковской области и нижнем течении реки Мста в Новгородской области", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что в результате вскрытия рек на юге федерального округа существует вероятность подтопления населенных пунктов Тихвин, Тосно и Любань в Ленинградской области, а также в Ильмень-Волховской пойме Новгородской области.

https://ria.ru/20230321/podtopleniya-1859337186.html

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происшествия, россия, псковская область, тихвин, внии гочс