https://ria.ru/20230322/zarplata-1859529930.html

Названа средняя зарплата сотрудников отелей и ресторанов

Названа средняя зарплата сотрудников отелей и ресторанов - РИА Новости, 22.03.2023

Названа средняя зарплата сотрудников отелей и ресторанов

Зарплатные ожидания у соискателей в гостиничной индустрии увеличились, а количество вакансий сократилось, сообщает пресс-служба сети AZIMUT Hotels в совместном... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T04:31

2023-03-22T04:31

2023-03-22T11:31

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Зарплатные ожидания у соискателей в гостиничной индустрии увеличились, а количество вакансий сократилось, сообщает пресс-служба сети AZIMUT Hotels в совместном исследовании с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.Анализировались данные с сентября 2022 года по февраль 2023-го. За это время ожидаемая зарплата в гостиничной отрасли и индустрии туризма возросла с 53,4 тысячи до 56,1 тысячи рублей. При этом уровень предлагаемой зарплаты почти не менялся и остался в районе 48,7-48,9 тысячи. Количество подаваемых резюме к февралю 2023 года снизилось незначительно — с 85,7 тысяч до 85,2 тысячи. Число вакансий, впрочем, тоже уменьшилось — с 35,3 тысячи до 32,9 тысячи.Вилка заработной платы управляющего отелем в Москве за последние полгода держится на уровне 100 тысяч рублей. В Петербурге аналогичная должность оплачивается ниже, но все же увеличилась с 80 до 90 тысяч рублей. В Екатеринбурге колебания более существенные: за полгода средняя зарплата опустилась с 70 до 58,7 тысячи рублей, после чего пошла вверх, составив 75 тысяч рублей.Столичные сомелье в отелях и ресторанах в среднем могут рассчитывать на ежемесячный оклад в 100 тысяч рублей — на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. В Петербурге, Екатеринбурге и Сочи актуальная медиана зарплат примерно одинакова и составляет 55-60 тысяч.

https://ria.ru/20230321/gostinitsy-1859270827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, отели, рестораны, отдых в россии, коммерческая недвижимость, санкт-петербург, екатеринбург, москва