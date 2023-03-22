https://ria.ru/20230322/zarplata-1859529930.html
Названа средняя зарплата сотрудников отелей и ресторанов
Названа средняя зарплата сотрудников отелей и ресторанов - РИА Новости, 22.03.2023
Названа средняя зарплата сотрудников отелей и ресторанов
Зарплатные ожидания у соискателей в гостиничной индустрии увеличились, а количество вакансий сократилось, сообщает пресс-служба сети AZIMUT Hotels в совместном... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T04:31
2023-03-22T04:31
2023-03-22T11:31
туризм
новости - туризм
туризм
отели
рестораны
отдых в россии
коммерческая недвижимость
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859718588_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef8403d99454e5a65d78453da8851b3a.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Зарплатные ожидания у соискателей в гостиничной индустрии увеличились, а количество вакансий сократилось, сообщает пресс-служба сети AZIMUT Hotels в совместном исследовании с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.Анализировались данные с сентября 2022 года по февраль 2023-го. За это время ожидаемая зарплата в гостиничной отрасли и индустрии туризма возросла с 53,4 тысячи до 56,1 тысячи рублей. При этом уровень предлагаемой зарплаты почти не менялся и остался в районе 48,7-48,9 тысячи. Количество подаваемых резюме к февралю 2023 года снизилось незначительно — с 85,7 тысяч до 85,2 тысячи. Число вакансий, впрочем, тоже уменьшилось — с 35,3 тысячи до 32,9 тысячи.Вилка заработной платы управляющего отелем в Москве за последние полгода держится на уровне 100 тысяч рублей. В Петербурге аналогичная должность оплачивается ниже, но все же увеличилась с 80 до 90 тысяч рублей. В Екатеринбурге колебания более существенные: за полгода средняя зарплата опустилась с 70 до 58,7 тысячи рублей, после чего пошла вверх, составив 75 тысяч рублей.Столичные сомелье в отелях и ресторанах в среднем могут рассчитывать на ежемесячный оклад в 100 тысяч рублей — на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. В Петербурге, Екатеринбурге и Сочи актуальная медиана зарплат примерно одинакова и составляет 55-60 тысяч.
https://ria.ru/20230321/gostinitsy-1859270827.html
санкт-петербург
екатеринбург
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859718588_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0042935e2a74e9e545540453c238d6bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, отели, рестораны, отдых в россии, коммерческая недвижимость, санкт-петербург, екатеринбург, москва
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Отели, Рестораны, отдых в России, Коммерческая недвижимость, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва
Названа средняя зарплата сотрудников отелей и ресторанов
Опрос: ожидания кандидатов в сфере гостеприимства за полгода выросли, а зарплаты – нет
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Зарплатные ожидания у соискателей в гостиничной индустрии увеличились, а количество вакансий сократилось, сообщает пресс-служба сети AZIMUT Hotels в совместном исследовании с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.
Анализировались данные с сентября 2022 года по февраль 2023-го. За это время ожидаемая зарплата в гостиничной отрасли и индустрии туризма возросла с 53,4 тысячи до 56,1 тысячи рублей. При этом уровень предлагаемой зарплаты почти не менялся и остался в районе 48,7-48,9 тысячи.
Количество подаваемых резюме к февралю 2023 года снизилось незначительно — с 85,7 тысяч до 85,2 тысячи. Число вакансий, впрочем, тоже уменьшилось — с 35,3 тысячи до 32,9 тысячи.
Вилка заработной платы управляющего отелем в Москве за последние полгода держится на уровне 100 тысяч рублей. В Петербурге аналогичная должность оплачивается ниже, но все же увеличилась с 80 до 90 тысяч рублей. В Екатеринбурге колебания более существенные: за полгода средняя зарплата опустилась с 70 до 58,7 тысячи рублей, после чего пошла вверх, составив 75 тысяч рублей.
Столичные сомелье в отелях и ресторанах в среднем могут рассчитывать на ежемесячный оклад в 100 тысяч рублей — на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. В Петербурге, Екатеринбурге и Сочи актуальная медиана зарплат примерно одинакова и составляет 55-60 тысяч.
Названы самые маленькие в мире отели и гостиничные номера