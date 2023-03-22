https://ria.ru/20230322/yazyki-1859804669.html

Путин призвал поддерживать многообразие национальных языков

Путин призвал поддерживать многообразие национальных языков - РИА Новости, 22.03.2023

Путин призвал поддерживать многообразие национальных языков

Важно поддерживать многообразие национальных языков в РФ, сейчас их около 170, и некоторые уже не имеют носителей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:45

2023-03-22T15:45

2023-03-22T15:45

россия

санкт-петербург

владимир путин

мариинский театр

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Важно поддерживать многообразие национальных языков в РФ, сейчас их около 170, и некоторые уже не имеют носителей, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду в Кремле вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии для молодых деятелей культуры за 2022 год, а после пообщался с лауреатами за бокалом шампанского. В ходе общения режиссер Айдар Заббаров отметил, что театр в Татарстане - это еще и институт сохранения родного языка. Путин согласился с этой оценкой. "То, что Вы говорите, это очень важно, потому что был момент, когда после развала Союза у нас в России очень многое, к сожалению, было утрачено с точки зрения поддержки национальных языков. А у нас их, ну, по-разному считают, но где-то 170 примерно. 170-175. Некоторые уже практически не имеют носителей языка. И очень-очень важно поддерживать это многообразие", - сказал президент РФ. Также в ходе общения лауреат премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества Виктор Гоцуленко рассказал Путину о Севастопольском хореографическом центре "Радость" и пригласил туда президента. Гоцуленко отметил, что сейчас в центре созданы все условия для занятий, но раньше было не так. "Как было, действительно, это было ужасно. Когда вспомнишь… Это была частная собственность, ненужная, заброшенная", сказал Гоцуленко. "Там все распродавали. Только бы деньги выручить любой ценой", - согласился Путин. Скульптор Екатерина Пильникова рассказала Путину о работе над эскизом памятника Петру Ильичу Чайковскому, который планируется установить на площади перед концертным залом Мариинского театра в Санкт-Петербурге. "Зал прекрасный, качество звука там идеальное. Ваша работа дополнит это место таким содержанием визуальным", отметил Путин. Путин также предложил руководителю Севастопольского ансамбля "Радость" Виктору Гоцуленко и художественному руководителю Мурманского ансамбля "Радость" Ларисе Феоктистовой, чтобы коллективы съездили к друг другу в гости. "Кстати, было бы интересно съездить друг к другу", - посоветовал им Путин. Феоктистова в свою очередь рассказала, что у неё была мечта собрать вместе все коллективы, которые называются " Радость". "Ну вот, начало положено", - пошутил президент. Гоцуленко добавил, что обязательно будет сотрудничать с мурманским коллективом, потому что, несмотря на различия, они "едины". "И в этом сила", - заметил Путин.

https://ria.ru/20230221/lingvistika-1853198101.html

https://ria.ru/20230322/putin-1859788971.html

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Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, владимир путин, мариинский театр, общество