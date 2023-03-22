https://ria.ru/20230322/yazva-1859728116.html

Еще у одного жителя Чувашии выявили симптомы сибирской язвы

Еще у одного жителя Чувашии выявили симптомы сибирской язвы - РИА Новости, 22.03.2023

Еще у одного жителя Чувашии выявили симптомы сибирской язвы

Симптомы сибирской язвы выявлены еще у одного жителя Чувашии, это третий случай заражения, сообщили РИА Новости в минздраве республики. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:45

2023-03-22T11:45

2023-03-22T11:45

здоровье - общество

происшествия

олег николаев (политик)

чувашская республика (чувашия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797164962_0:288:2893:1915_1920x0_80_0_0_b29e83a893aa50e7761e396927e3c94d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Симптомы сибирской язвы выявлены еще у одного жителя Чувашии, это третий случай заражения, сообщили РИА Новости в минздраве республики. "На ухе жителя Чувашии выступило пятно багрово-фиолетового цвета, с отделяемым серозно-геморрагического характера. Это уже третий выявленный случай с подобными симптомами, свидетельствующими о заражении сибирской язвой", - сообщили в минздраве Чувашии. Как уточнили в ведомстве, симптомы были выявлены в рамках мониторинга состояния здоровья тех, кто контактировал с первыми заболевшими. Глава Чувашии Олег Николаев 15 марта сообщил, что два жителя Цивильского района республики заразились сибирской язвой, они госпитализированы и получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Он подчеркнул, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Также власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево, где проживали двое заразившихся. Как ранее рассказали РИА Новости в управлении Россельхознадзора по Чувашии, заразившиеся сибирской язвой – супруги из деревни, у которых в личном хозяйстве содержалось 2 бычка и 7 овец. Роспотребнадзор Чувашии по итогам эпидрасследования подтвердил, что причиной заражения сибирской язвой стал контакт с разделанной тушей быка. Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Последний случай заражения сибирской язвой в России был зарегистрирован в июне 2022 года в Ставропольском крае.

https://ria.ru/20220622/yazva-1797196405.html

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, происшествия, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)