Еще у одного жителя Чувашии выявили симптомы сибирской язвы
Еще у одного жителя Чувашии выявили симптомы сибирской язвы, это третий случай заражения
Микрофотография бацилл сибирской язвы. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Симптомы сибирской язвы выявлены еще у одного жителя Чувашии, это третий случай заражения, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
"На ухе жителя Чувашии выступило пятно багрово-фиолетового цвета, с отделяемым серозно-геморрагического характера. Это уже третий выявленный случай с подобными симптомами, свидетельствующими о заражении сибирской язвой", - сообщили в минздраве Чувашии.
Как уточнили в ведомстве, симптомы были выявлены в рамках мониторинга состояния здоровья тех, кто контактировал с первыми заболевшими.
Глава Чувашии Олег Николаев 15 марта сообщил, что два жителя Цивильского района республики заразились сибирской язвой, они госпитализированы и получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Он подчеркнул, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Также власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево, где проживали двое заразившихся.
Как ранее рассказали РИА Новости в управлении Россельхознадзора по Чувашии, заразившиеся сибирской язвой – супруги из деревни, у которых в личном хозяйстве содержалось 2 бычка и 7 овец. Роспотребнадзор Чувашии по итогам эпидрасследования подтвердил, что причиной заражения сибирской язвой стал контакт с разделанной тушей быка.
Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Последний случай заражения сибирской язвой в России был зарегистрирован в июне 2022 года в Ставропольском крае.