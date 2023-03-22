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Еще у одного жителя Чувашии выявили симптомы сибирской язвы - РИА Новости, 22.03.2023
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11:45 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/yazva-1859728116.html
Еще у одного жителя Чувашии выявили симптомы сибирской язвы
Еще у одного жителя Чувашии выявили симптомы сибирской язвы - РИА Новости, 22.03.2023
Еще у одного жителя Чувашии выявили симптомы сибирской язвы
Симптомы сибирской язвы выявлены еще у одного жителя Чувашии, это третий случай заражения, сообщили РИА Новости в минздраве республики. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:45
2023-03-22T11:45
здоровье - общество
происшествия
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Симптомы сибирской язвы выявлены еще у одного жителя Чувашии, это третий случай заражения, сообщили РИА Новости в минздраве республики. "На ухе жителя Чувашии выступило пятно багрово-фиолетового цвета, с отделяемым серозно-геморрагического характера. Это уже третий выявленный случай с подобными симптомами, свидетельствующими о заражении сибирской язвой", - сообщили в минздраве Чувашии. Как уточнили в ведомстве, симптомы были выявлены в рамках мониторинга состояния здоровья тех, кто контактировал с первыми заболевшими. Глава Чувашии Олег Николаев 15 марта сообщил, что два жителя Цивильского района республики заразились сибирской язвой, они госпитализированы и получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Он подчеркнул, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Также власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево, где проживали двое заразившихся. Как ранее рассказали РИА Новости в управлении Россельхознадзора по Чувашии, заразившиеся сибирской язвой – супруги из деревни, у которых в личном хозяйстве содержалось 2 бычка и 7 овец. Роспотребнадзор Чувашии по итогам эпидрасследования подтвердил, что причиной заражения сибирской язвой стал контакт с разделанной тушей быка. Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Последний случай заражения сибирской язвой в России был зарегистрирован в июне 2022 года в Ставропольском крае.
https://ria.ru/20220622/yazva-1797196405.html
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здоровье - общество, происшествия, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия)
Здоровье - Общество, Происшествия, Олег Николаев (политик), Чувашская Республика (Чувашия)
Еще у одного жителя Чувашии выявили симптомы сибирской язвы

Еще у одного жителя Чувашии выявили симптомы сибирской язвы, это третий случай заражения

© Public domain/CDCМикрофотография бацилл сибирской язвы
Микрофотография бацилл сибирской язвы
© Public domain/CDC
Микрофотография бацилл сибирской язвы. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Симптомы сибирской язвы выявлены еще у одного жителя Чувашии, это третий случай заражения, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
"На ухе жителя Чувашии выступило пятно багрово-фиолетового цвета, с отделяемым серозно-геморрагического характера. Это уже третий выявленный случай с подобными симптомами, свидетельствующими о заражении сибирской язвой", - сообщили в минздраве Чувашии.
Как уточнили в ведомстве, симптомы были выявлены в рамках мониторинга состояния здоровья тех, кто контактировал с первыми заболевшими.
Глава Чувашии Олег Николаев 15 марта сообщил, что два жителя Цивильского района республики заразились сибирской язвой, они госпитализированы и получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Он подчеркнул, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Также власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево, где проживали двое заразившихся.
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Как ранее рассказали РИА Новости в управлении Россельхознадзора по Чувашии, заразившиеся сибирской язвой – супруги из деревни, у которых в личном хозяйстве содержалось 2 бычка и 7 овец. Роспотребнадзор Чувашии по итогам эпидрасследования подтвердил, что причиной заражения сибирской язвой стал контакт с разделанной тушей быка.
Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Последний случай заражения сибирской язвой в России был зарегистрирован в июне 2022 года в Ставропольском крае.
 
Здоровье - ОбществоПроисшествияОлег Николаев (политик)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
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