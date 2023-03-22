https://ria.ru/20230322/vooruzheniya-1859691343.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили контроль над вооружениями, заявил Рябков

Путин и Си Цзиньпин обсудили контроль над вооружениями, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2023

Путин и Си Цзиньпин обсудили контроль над вооружениями, заявил Рябков

Вопросы контроля над вооружениями обсуждались в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:09

2023-03-22T10:09

2023-03-22T10:17

си цзиньпин

политика

китай

москва

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вопросы контроля над вооружениями обсуждались в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я исхожу из того, что весь комплекс вопросов, качающихся международной безопасности, был рассмотрен", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина вопрос контроля над вооружениями.

https://ria.ru/20230222/vooruzheniya-1853662023.html

китай

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

си цзиньпин, политика, китай, москва, россия, сергей рябков