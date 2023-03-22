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Путин и Си Цзиньпин обсудили контроль над вооружениями, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2023
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10:09 22.03.2023 (обновлено: 10:17 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/vooruzheniya-1859691343.html
Путин и Си Цзиньпин обсудили контроль над вооружениями, заявил Рябков
Путин и Си Цзиньпин обсудили контроль над вооружениями, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2023
Путин и Си Цзиньпин обсудили контроль над вооружениями, заявил Рябков
Вопросы контроля над вооружениями обсуждались в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:09
2023-03-22T10:17
си цзиньпин
политика
китай
москва
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вопросы контроля над вооружениями обсуждались в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я исхожу из того, что весь комплекс вопросов, качающихся международной безопасности, был рассмотрен", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина вопрос контроля над вооружениями.
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си цзиньпин, политика, китай, москва, россия, сергей рябков
Си Цзиньпин, Политика, Китай, Москва, Россия, Сергей Рябков
Путин и Си Цзиньпин обсудили контроль над вооружениями, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы контроля над вооружениями

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вопросы контроля над вооружениями обсуждались в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я исхожу из того, что весь комплекс вопросов, качающихся международной безопасности, был рассмотрен", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина вопрос контроля над вооружениями.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Рябков не исключил новых контрмер в сфере контроля над вооружениями
22 февраля, 11:59
 
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