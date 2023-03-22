https://ria.ru/20230322/vooruzheniya-1859691343.html
Путин и Си Цзиньпин обсудили контроль над вооружениями, заявил Рябков
Путин и Си Цзиньпин обсудили контроль над вооружениями, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2023
Путин и Си Цзиньпин обсудили контроль над вооружениями, заявил Рябков
Вопросы контроля над вооружениями обсуждались в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:09
2023-03-22T10:09
2023-03-22T10:17
си цзиньпин
политика
китай
москва
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вопросы контроля над вооружениями обсуждались в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я исхожу из того, что весь комплекс вопросов, качающихся международной безопасности, был рассмотрен", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина вопрос контроля над вооружениями.
https://ria.ru/20230222/vooruzheniya-1853662023.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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си цзиньпин, политика, китай, москва, россия, сергей рябков
Си Цзиньпин, Политика, Китай, Москва, Россия, Сергей Рябков
Путин и Си Цзиньпин обсудили контроль над вооружениями, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы контроля над вооружениями