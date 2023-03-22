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ВКС уничтожили более 20 тысяч объектов противника в ходе спецоперации - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/vks-1859774722.html
ВКС уничтожили более 20 тысяч объектов противника в ходе спецоперации
ВКС уничтожили более 20 тысяч объектов противника в ходе спецоперации - РИА Новости, 22.03.2023
ВКС уничтожили более 20 тысяч объектов противника в ходе спецоперации
Российские военные летчики совершили более 140 тысяч боевых вылетов в ходе специальной военной операции, уничтожены более 20 тысяч объектов противника, заявил в РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:53
2023-03-22T13:53
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
сергей шойгу
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские военные летчики совершили более 140 тысяч боевых вылетов в ходе специальной военной операции, уничтожены более 20 тысяч объектов противника, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. "За время операции совершено более 140 тысяч боевых вылетов. Всего Воздушно-космические силы уничтожили более 20 тысяч объектов противника", - сказал Шойгу на заседании Коллегии МО РФ. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, донбасс, сергей шойгу, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донбасс, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия
ВКС уничтожили более 20 тысяч объектов противника в ходе спецоперации

Шойгу: ВКС России уничтожили более 20 тысяч объектов противника в ходе спецоперации

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкАэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские военные летчики совершили более 140 тысяч боевых вылетов в ходе специальной военной операции, уничтожены более 20 тысяч объектов противника, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"За время операции совершено более 140 тысяч боевых вылетов. Всего Воздушно-космические силы уничтожили более 20 тысяч объектов противника", - сказал Шойгу на заседании Коллегии МО РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассСергей ШойгуВладимир ПутинРоссия
 
 
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