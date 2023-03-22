https://ria.ru/20230322/vks-1859774722.html
ВКС уничтожили более 20 тысяч объектов противника в ходе спецоперации
ВКС уничтожили более 20 тысяч объектов противника в ходе спецоперации - РИА Новости, 22.03.2023
ВКС уничтожили более 20 тысяч объектов противника в ходе спецоперации
Российские военные летчики совершили более 140 тысяч боевых вылетов в ходе специальной военной операции, уничтожены более 20 тысяч объектов противника, заявил в РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:53
2023-03-22T13:53
2023-03-22T13:53
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
сергей шойгу
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские военные летчики совершили более 140 тысяч боевых вылетов в ходе специальной военной операции, уничтожены более 20 тысяч объектов противника, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. "За время операции совершено более 140 тысяч боевых вылетов. Всего Воздушно-космические силы уничтожили более 20 тысяч объектов противника", - сказал Шойгу на заседании Коллегии МО РФ. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, донбасс, сергей шойгу, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донбасс, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия
ВКС уничтожили более 20 тысяч объектов противника в ходе спецоперации
Шойгу: ВКС России уничтожили более 20 тысяч объектов противника в ходе спецоперации