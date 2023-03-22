https://ria.ru/20230322/vks-1859770841.html

Доля современных образцов вооружения ВКС России достигнет 85 процентов

Доля современных образцов вооружения ВКС России достигнет 85 процентов - РИА Новости, 22.03.2023

Доля современных образцов вооружения ВКС России достигнет 85 процентов

Доля современных образцов вооружения российских Воздушно-космических сил к концу нынешнего года достигнет 85%, это соответствует заданным темпам развития ВКС,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:44

2023-03-22T13:44

2023-03-22T13:44

безопасность

сергей шойгу

воздушно-космические силы россии

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Доля современных образцов вооружения российских Воздушно-космических сил к концу нынешнего года достигнет 85%, это соответствует заданным темпам развития ВКС, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. До конца 2023 года, в частности, планируется завершить строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС, а по госпрограмме вооружения в текущем году в Воздушно-космические силы поступят 507 единиц техники, отметил Шойгу, выступая в среду на коллегии Минобороны. "Таким образом, доля современных образцов вооружения ВКС к концу года достигнет 85%, что соответствует заданным темпам развития и обеспечения решения приоритетных задач на всех направлениях", - подчеркнул Шойгу.

https://ria.ru/20230322/moskva-1859770407.html

россия

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безопасность, сергей шойгу, воздушно-космические силы россии, россия