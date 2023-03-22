https://ria.ru/20230322/vizit-1859687538.html

Рябков рассказал о сигнале России и Китая в адрес США

Рябков рассказал о сигнале России и Китая в адрес США - РИА Новости, 22.03.2023

Рябков рассказал о сигнале России и Китая в адрес США

Пункты в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, касающиеся недопустимости ядерной войны и... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T09:54

2023-03-22T09:54

2023-03-22T10:22

россия

китай

сша

си цзиньпин

в мире

сергей рябков

владимир путин

нато

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пункты в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, касающиеся недопустимости ядерной войны и размещения ядерного оружия за пределами национальной территории, - прямой сигнал США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Не могу не обратить ваше внимание, что в документах, подписанных по итогам этого визита, содержится важнейшая констатация, касающаяся недопустимости ядерной войны, в том числе, касающаяся недопустимости размещения ядерного оружия за пределами национальной территории. Это прямой сигнал, обращенный к США", - сказал Рябков журналистам.Рябков отметил, что РФ и КНР, по сути, напомнили "американцам о том, что их попытки не просто сохранить тактическое ядерное оружие в Европе, но попытки его модернизировать, - соответствующая работа ведется, - и углубить интеграцию внутри блока НАТО в этой сфере, путем дальнейшего проведения, так называемых, совместных ядерных миссий в нарушение требований ДНЯО, все большем объединением ядерных потенциалов тех союзников внутри НАТО, которые ими обладают - это противоположный путь"."Как раз лидеры РФ и Китая, адресуясь нашим стратегическим противникам, призывают идти по пути деэскалации, стабилизации обстановки, возврата к диалогу, поиску баланса интересов и укрепления стратегической стабильности", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20230322/bezopasnost-1859690473.html

https://ria.ru/20230321/peregovory-1859641320.html

россия

китай

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, сша, си цзиньпин, в мире, сергей рябков, владимир путин, нато