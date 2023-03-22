https://ria.ru/20230322/vizit-1859687538.html
Рябков рассказал о сигнале России и Китая в адрес США
Рябков рассказал о сигнале России и Китая в адрес США - РИА Новости, 22.03.2023
Рябков рассказал о сигнале России и Китая в адрес США
Пункты в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, касающиеся недопустимости ядерной войны и... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T09:54
2023-03-22T09:54
2023-03-22T10:22
россия
китай
сша
си цзиньпин
в мире
сергей рябков
владимир путин
нато
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пункты в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, касающиеся недопустимости ядерной войны и размещения ядерного оружия за пределами национальной территории, - прямой сигнал США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Не могу не обратить ваше внимание, что в документах, подписанных по итогам этого визита, содержится важнейшая констатация, касающаяся недопустимости ядерной войны, в том числе, касающаяся недопустимости размещения ядерного оружия за пределами национальной территории. Это прямой сигнал, обращенный к США", - сказал Рябков журналистам.Рябков отметил, что РФ и КНР, по сути, напомнили "американцам о том, что их попытки не просто сохранить тактическое ядерное оружие в Европе, но попытки его модернизировать, - соответствующая работа ведется, - и углубить интеграцию внутри блока НАТО в этой сфере, путем дальнейшего проведения, так называемых, совместных ядерных миссий в нарушение требований ДНЯО, все большем объединением ядерных потенциалов тех союзников внутри НАТО, которые ими обладают - это противоположный путь"."Как раз лидеры РФ и Китая, адресуясь нашим стратегическим противникам, призывают идти по пути деэскалации, стабилизации обстановки, возврата к диалогу, поиску баланса интересов и укрепления стратегической стабильности", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20230322/bezopasnost-1859690473.html
https://ria.ru/20230321/peregovory-1859641320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, сша, си цзиньпин, в мире, сергей рябков, владимир путин, нато
Россия, Китай, США, Си Цзиньпин, В мире, Сергей Рябков, Владимир Путин, НАТО
Рябков рассказал о сигнале России и Китая в адрес США
Рябков назвал пункт в заявлении России и Китая о недопустимости ядерной войны сигналом США
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пункты в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, касающиеся недопустимости ядерной войны и размещения ядерного оружия за пределами национальной территории, - прямой сигнал США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Не могу не обратить ваше внимание, что в документах, подписанных по итогам этого визита, содержится важнейшая констатация, касающаяся недопустимости ядерной войны, в том числе, касающаяся недопустимости размещения ядерного оружия за пределами национальной территории. Это прямой сигнал, обращенный к США", - сказал Рябков журналистам.
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Рябков отметил, что РФ и КНР, по сути, напомнили "американцам о том, что их попытки не просто сохранить тактическое ядерное оружие в Европе
, но попытки его модернизировать, - соответствующая работа ведется, - и углубить интеграцию внутри блока НАТО
в этой сфере, путем дальнейшего проведения, так называемых, совместных ядерных миссий в нарушение требований ДНЯО, все большем объединением ядерных потенциалов тех союзников внутри НАТО, которые ими обладают - это противоположный путь".
"Как раз лидеры РФ и Китая, адресуясь нашим стратегическим противникам, призывают идти по пути деэскалации, стабилизации обстановки, возврата к диалогу, поиску баланса интересов и укрепления стратегической стабильности", - добавил Рябков.
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