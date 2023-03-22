https://ria.ru/20230322/ushinskiy-1859689111.html

В Москве пройдет церемония гашения почтовой марки в честь Года педагога

В Москве пройдет церемония гашения почтовой марки в честь Года педагога - РИА Новости, 22.03.2023

В Москве пройдет церемония гашения почтовой марки в честь Года педагога

Церемония памятного гашения почтовой марки с изображением портрета российского педагога Константина Ушинского состоится в рамках 10-го Московского... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:01

2023-03-22T10:01

2023-03-22T10:01

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

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россия

москва

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Церемония памятного гашения почтовой марки с изображением портрета российского педагога Константина Ушинского состоится в рамках 10-го Московского международного салона образования, в церемонии примет участие глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, сообщила пресс-служба министерства. Константин Ушинский – российский педагог, 200 лет со дня его рождения отмечали 19 февраля 2023 года. Отмечается, что для гашения художественной почтовой марки был изготовлен специальный сувенирный штемпель, на котором указана дата: 23 марта 2023 года – этим штемпелем и ставится оттиск, на почтовой марке изображен портрет Константина Дмитриевича Ушинского на фоне учебного класса. В министерстве пояснили, что церемония памятного гашения – это презентация выхода нового государственного знака почтовой оплаты в почтовое обращение, государственные знаки почтовой оплаты отражают историю страны, достижения и успехи, культуру, традиции, природу, памятные события, семейные ценности, а также выполняет важную и почетную миссию патриотического воспитания и сохранения исторической памяти и наследия для будущих поколений.

https://ria.ru/20230314/ushinskiy-1857695676.html

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социальный навигатор, сн_образование, общество, россия, москва, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)