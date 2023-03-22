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В Москве пройдет церемония гашения почтовой марки в честь Года педагога - РИА Новости, 22.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
10:01 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/ushinskiy-1859689111.html
В Москве пройдет церемония гашения почтовой марки в честь Года педагога
В Москве пройдет церемония гашения почтовой марки в честь Года педагога - РИА Новости, 22.03.2023
В Москве пройдет церемония гашения почтовой марки в честь Года педагога
Церемония памятного гашения почтовой марки с изображением портрета российского педагога Константина Ушинского состоится в рамках 10-го Московского... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:01
2023-03-22T10:01
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
общество
россия
москва
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Церемония памятного гашения почтовой марки с изображением портрета российского педагога Константина Ушинского состоится в рамках 10-го Московского международного салона образования, в церемонии примет участие глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, сообщила пресс-служба министерства. Константин Ушинский – российский педагог, 200 лет со дня его рождения отмечали 19 февраля 2023 года. Отмечается, что для гашения художественной почтовой марки был изготовлен специальный сувенирный штемпель, на котором указана дата: 23 марта 2023 года – этим штемпелем и ставится оттиск, на почтовой марке изображен портрет Константина Дмитриевича Ушинского на фоне учебного класса. В министерстве пояснили, что церемония памятного гашения – это презентация выхода нового государственного знака почтовой оплаты в почтовое обращение, государственные знаки почтовой оплаты отражают историю страны, достижения и успехи, культуру, традиции, природу, памятные события, семейные ценности, а также выполняет важную и почетную миссию патриотического воспитания и сохранения исторической памяти и наследия для будущих поколений.
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социальный навигатор, сн_образование, общество, россия, москва, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Россия, Москва, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)

В Москве пройдет церемония гашения почтовой марки в честь Года педагога

© Фото : ЯГПУ им.К.Д.УшинскогоПочтовые марки к 200-летию со дня рождения К.Д.Ушинского
Почтовые марки к 200-летию со дня рождения К.Д.Ушинского - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : ЯГПУ им.К.Д.Ушинского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Церемония памятного гашения почтовой марки с изображением портрета российского педагога Константина Ушинского состоится в рамках 10-го Московского международного салона образования, в церемонии примет участие глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, сообщила пресс-служба министерства.
Константин Ушинский – российский педагог, 200 лет со дня его рождения отмечали 19 февраля 2023 года.
«

"Юбилейный 10-й ММСО проведет церемонию памятного гашения марки в честь Года педагога и наставника... Глава Минпросвещения России поучаствует в церемонии гашения марки с изображением портрета Константина Дмитриевича Ушинского, 200-летие которого празднуется в 2023 году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для гашения художественной почтовой марки был изготовлен специальный сувенирный штемпель, на котором указана дата: 23 марта 2023 года – этим штемпелем и ставится оттиск, на почтовой марке изображен портрет Константина Дмитриевича Ушинского на фоне учебного класса.
В министерстве пояснили, что церемония памятного гашения – это презентация выхода нового государственного знака почтовой оплаты в почтовое обращение, государственные знаки почтовой оплаты отражают историю страны, достижения и успехи, культуру, традиции, природу, памятные события, семейные ценности, а также выполняет важную и почетную миссию патриотического воспитания и сохранения исторической памяти и наследия для будущих поколений.
Портрет педагога Константина Дмитриевича Ушинского - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Год педагога и наставникаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеОбществоРоссияМоскваСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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