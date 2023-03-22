https://ria.ru/20230322/ukraina-1859701980.html

Лаборатории США на Украине были военными объектами, показало расследование

Лаборатории США на Украине были военными объектами, показало расследование - РИА Новости, 22.03.2023

Лаборатории США на Украине были военными объектами, показало расследование

Под видом американских биологических лабораторий на Украине работали военные объекты НАТО, заявила вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:42

2023-03-22T10:42

2023-03-22T12:21

украина

сша

нато

безопасность

ирина яровая

вячеслав володин

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Под видом американских биологических лабораторий на Украине работали военные объекты НАТО, заявила вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая."Наше расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО. Хочу сразу обратить внимание всех на тот факт, что если для прихода с реальными военными базами на суверенную территорию других стран необходимы серьезные контролируемые основания, если речь идет о блоке НАТО, то создание военных биологических лабораторий позволило Соединенным Штатам действовать в обход всех международных соглашений", — приводит ее слова пресс-служба нижней палаты Федерального собрания.Как утверждается, сотрудники на местности могут проводить испытания интересующих биоагентов, исследовать их патогенность, "возможные пути доставки к мишени и другие свойства в области потенциального применения".По ее словам, Вашингтон всегда видел "свой особой геополитический интерес в создании на Украине различных структур внешнего управления".Парламентская комиссия Федерального собрания по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, организована по инициативе Государственной думы. В ее состав входят 14 депутатов и 14 сенаторов.Они подготовили итоговый доклад, который утвержден единогласно.Как заявил сенатор Константин Косачев, из содержания документа "можно сделать однозначный вывод: биологическая программа США имеет очевидное двойное назначение". В то же время Москва не собирается "трясти пробиркой Пауэлла", заметил он."В отличие от Пауэлла, мы прекрасно понимаем, что современная биология, в особенности синтетическая биология, современные достижения в средствах доставки, в особенности <...> в области робототехники, <...> объективно делают практически невозможным показать миру какую-то пробирку с сибирской язвой <...> и на этом основании обвинить кого-то в разработке биологического оружия", — сказал сенатор на заседании комиссии.Совфед и Госдума ранее подготовили совместное сообщение, в котором призвали законодателей в разных странах мира добиваться от конгресса США данных о работе американских биолабораторий в других государствах.

https://ria.ru/20230322/ssha-1859719941.html

https://ria.ru/20230322/epidemii-1859729191.html

https://ria.ru/20230215/sovfed-1852099717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, нато, безопасность, ирина яровая, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф, россия