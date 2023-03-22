https://ria.ru/20230322/ukraina-1859701980.html
Лаборатории США на Украине были военными объектами, показало расследование
Лаборатории США на Украине были военными объектами, показало расследование - РИА Новости, 22.03.2023
Лаборатории США на Украине были военными объектами, показало расследование
Под видом американских биологических лабораторий на Украине работали военные объекты НАТО, заявила вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:42
2023-03-22T10:42
2023-03-22T12:21
украина
сша
нато
безопасность
ирина яровая
вячеслав володин
совет федерации рф
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791239761_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_4264611047f150f7382fae85d514fbb8.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Под видом американских биологических лабораторий на Украине работали военные объекты НАТО, заявила вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая."Наше расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО. Хочу сразу обратить внимание всех на тот факт, что если для прихода с реальными военными базами на суверенную территорию других стран необходимы серьезные контролируемые основания, если речь идет о блоке НАТО, то создание военных биологических лабораторий позволило Соединенным Штатам действовать в обход всех международных соглашений", — приводит ее слова пресс-служба нижней палаты Федерального собрания.Как утверждается, сотрудники на местности могут проводить испытания интересующих биоагентов, исследовать их патогенность, "возможные пути доставки к мишени и другие свойства в области потенциального применения".По ее словам, Вашингтон всегда видел "свой особой геополитический интерес в создании на Украине различных структур внешнего управления".Парламентская комиссия Федерального собрания по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, организована по инициативе Государственной думы. В ее состав входят 14 депутатов и 14 сенаторов.Они подготовили итоговый доклад, который утвержден единогласно.Как заявил сенатор Константин Косачев, из содержания документа "можно сделать однозначный вывод: биологическая программа США имеет очевидное двойное назначение". В то же время Москва не собирается "трясти пробиркой Пауэлла", заметил он."В отличие от Пауэлла, мы прекрасно понимаем, что современная биология, в особенности синтетическая биология, современные достижения в средствах доставки, в особенности <...> в области робототехники, <...> объективно делают практически невозможным показать миру какую-то пробирку с сибирской язвой <...> и на этом основании обвинить кого-то в разработке биологического оружия", — сказал сенатор на заседании комиссии.Совфед и Госдума ранее подготовили совместное сообщение, в котором призвали законодателей в разных странах мира добиваться от конгресса США данных о работе американских биолабораторий в других государствах.
https://ria.ru/20230322/ssha-1859719941.html
https://ria.ru/20230322/epidemii-1859729191.html
https://ria.ru/20230215/sovfed-1852099717.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791239761_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_b58bd2e38ff9b5f7d285d29049c4ec9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, нато, безопасность, ирина яровая, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф, россия
Украина, США, НАТО, Безопасность, Ирина Яровая, Вячеслав Володин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Россия
Лаборатории США на Украине были военными объектами, показало расследование
Яровая: под видом биолабораторий на Украине работали военные объекты НАТО
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Под видом американских биологических лабораторий на Украине работали военные объекты НАТО, заявила вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая.
"Наше расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО. Хочу сразу обратить внимание всех на тот факт, что если для прихода с реальными военными базами на суверенную территорию других стран необходимы серьезные контролируемые основания, если речь идет о блоке НАТО, то создание военных биологических лабораторий позволило Соединенным Штатам действовать в обход всех международных соглашений", — приводит ее слова пресс-служба нижней палаты Федерального собрания.
США практически полностью нарушают конвенцию о биооружии, заявил Косачев
Как утверждается, сотрудники на местности могут проводить испытания интересующих биоагентов, исследовать их патогенность, "возможные пути доставки к мишени и другие свойства в области потенциального применения".
«
"В глобальном плане военно-биологического освоения стран мира задействованы не только Пентагон и американские спецслужбы, но и подконтрольные им, аффилированные с ними корпорации. В США создано около 400 лабораторий двойного назначения. Полученные с их помощью результаты исследования позволяют американцам управлять и формировать распространение эпидемий", — добавила депутат.
По ее словам, Вашингтон всегда видел "свой особой геополитический интерес в создании на Украине различных структур внешнего управления".
Парламентская комиссия Федерального собрания по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, организована по инициативе Государственной думы. В ее состав входят 14 депутатов и 14 сенаторов.
Они подготовили итоговый доклад, который утвержден единогласно.
Лаборатории США позволяют управлять эпидемиями, заявила Яровая
Как заявил сенатор Константин Косачев, из содержания документа "можно сделать однозначный вывод: биологическая программа США имеет очевидное двойное назначение". В то же время Москва не собирается "трясти пробиркой Пауэлла", заметил он.
"В отличие от Пауэлла, мы прекрасно понимаем, что современная биология, в особенности синтетическая биология, современные достижения в средствах доставки, в особенности <...> в области робототехники, <...> объективно делают практически невозможным показать миру какую-то пробирку с сибирской язвой <...> и на этом основании обвинить кого-то в разработке биологического оружия", — сказал сенатор на заседании комиссии.
Совфед
и Госдума ранее подготовили совместное сообщение, в котором призвали законодателей в разных странах мира добиваться от конгресса США данных о работе американских биолабораторий в других государствах.
СФ призвал парламенты мира потребовать информацию у США о биолабораториях