https://ria.ru/20230322/udobreniya-1859754237.html
Ленобласть готова наращивать поставки удобрений в Китай
Ленобласть готова наращивать поставки удобрений в Китай - РИА Новости, 22.03.2023
Ленобласть готова наращивать поставки удобрений в Китай
Производители и поставщики удобрений Ленинградской области презентовали свои возможности делегации бизнесменов из КНР, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:59
2023-03-22T12:59
2023-03-22T12:59
ленинградская область
ленинградская область
китай
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Производители и поставщики удобрений Ленинградской области презентовали свои возможности делегации бизнесменов из КНР, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, это стало возможным благодаря содействию комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и регионального Агентства экономического развития. Презентация прошла на площадке областного Центра развития промышленности.В рамках мероприятия местные компании рассказали об опыте сотрудничества с Китаем.Кроме того, они заявили о готовности поставлять в КНР торф, а также биопрепараты для животноводства и сельского хозяйства."Китайская Народная Республика является крупнейшим партнером в торговых отношениях Ленобласти. С 2018 года она занимает первое место по товарообороту. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества и готовы помогать налаживать прямые контакты между нашими производителями и потребителями в Китае", – сказала заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Екатерина Пшенникова.В свою очередь, председатель правления компании ZhongNongFa Seed Industry Group Co., Ltd господин Чэнь Чжанжуя отметил, что Китай очень заинтересован в продукции компаний из Ленинградской области. Особенно востребован торф в качестве органического способа обогащения почвы, так как в некоторых районах Китая земля очень твердая и не пригодна для земледелия.
https://ria.ru/20230207/lenoblast-1850303914.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, китай, экономика
Ленинградская область , Ленинградская область, Китай, Экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Производители и поставщики удобрений Ленинградской области презентовали свои возможности делегации бизнесменов из КНР, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, это стало возможным благодаря содействию комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и регионального Агентства экономического развития. Презентация прошла на площадке областного Центра развития промышленности.
В рамках мероприятия местные компании рассказали об опыте сотрудничества с Китаем
.
Кроме того, они заявили о готовности поставлять в КНР торф, а также биопрепараты для животноводства и сельского хозяйства.
"Китайская Народная Республика является крупнейшим партнером в торговых отношениях Ленобласти. С 2018 года она занимает первое место по товарообороту. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества и готовы помогать налаживать прямые контакты между нашими производителями и потребителями в Китае", – сказала заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Екатерина Пшенникова.
В свою очередь, председатель правления компании ZhongNongFa Seed Industry Group Co., Ltd господин Чэнь Чжанжуя отметил, что Китай очень заинтересован в продукции компаний из Ленинградской области. Особенно востребован торф в качестве органического способа обогащения почвы, так как в некоторых районах Китая земля очень твердая и не пригодна для земледелия.
В Ленобласти в 2022 году рост выпуска фермерской продукции составил 9,8%