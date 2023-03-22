https://ria.ru/20230322/udobreniya-1859754237.html

Ленобласть готова наращивать поставки удобрений в Китай

Ленобласть готова наращивать поставки удобрений в Китай - РИА Новости, 22.03.2023

Ленобласть готова наращивать поставки удобрений в Китай

Производители и поставщики удобрений Ленинградской области презентовали свои возможности делегации бизнесменов из КНР, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:59

2023-03-22T12:59

2023-03-22T12:59

ленинградская область

ленинградская область

китай

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Производители и поставщики удобрений Ленинградской области презентовали свои возможности делегации бизнесменов из КНР, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, это стало возможным благодаря содействию комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и регионального Агентства экономического развития. Презентация прошла на площадке областного Центра развития промышленности.В рамках мероприятия местные компании рассказали об опыте сотрудничества с Китаем.Кроме того, они заявили о готовности поставлять в КНР торф, а также биопрепараты для животноводства и сельского хозяйства."Китайская Народная Республика является крупнейшим партнером в торговых отношениях Ленобласти. С 2018 года она занимает первое место по товарообороту. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества и готовы помогать налаживать прямые контакты между нашими производителями и потребителями в Китае", – сказала заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Екатерина Пшенникова.В свою очередь, председатель правления компании ZhongNongFa Seed Industry Group Co., Ltd господин Чэнь Чжанжуя отметил, что Китай очень заинтересован в продукции компаний из Ленинградской области. Особенно востребован торф в качестве органического способа обогащения почвы, так как в некоторых районах Китая земля очень твердая и не пригодна для земледелия.

https://ria.ru/20230207/lenoblast-1850303914.html

ленинградская область

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, китай, экономика