Лейбл Cream Soda передаст деньги с концерта семье погибшего Свиргунова
Лейбл Cream Soda передаст деньги с концерта семье погибшего основателя группы Свиргунова
© Фото из соцсетей Димы НовыДима Нова
© Фото из соцсетей Димы Новы
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Представители лейбла Stvol (основан группой Cream Soda) сообщили в Telegram-канале, что не отменят концерт своих артистов 25 марта, несмотря на гибель Дмитрия Свиргунова.
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"Дорогие друзья! Нашей командой было принято решение не отменять мероприятие 25 марта. Все вырученные средства с билетов будут собраны и переданы семьям погибших", – сообщили представители лейбла.
Они также добавили, что список исполнителей пополнится. Его пообещали представить позже.
Концерт артистов лейбла запланирован на эту субботу в одном из столичных клубов. В нем должна была принять участие группа Cream Soda. Однако один из основателей коллектива Дмитрий Свиргунов трагически погиб за пять дней до выступления.
Музыкант провалился под лед в Ярославской области в ночь на 20 марта. Кроме него пострадали еще четыре человека. Спустя некоторое время артиста нашли мертвым. Ему было 35 лет.
Свиргунов основал группу Cream Soda вместе с Ильей Гадаевым в 2012 году. Коллектив прославился хитами "Плачу на техно" и "Никаких больше вечеринок".