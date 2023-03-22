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Лейбл Cream Soda передаст деньги с концерта семье погибшего Свиргунова - РИА Новости, 22.03.2023
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Шоубиз
 
02:21 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/svirgunov-1859556588.html
Лейбл Cream Soda передаст деньги с концерта семье погибшего Свиргунова
Лейбл Cream Soda передаст деньги с концерта семье погибшего Свиргунова - РИА Новости, 22.03.2023
Лейбл Cream Soda передаст деньги с концерта семье погибшего Свиргунова
Представители лейбла Stvol (основан группой Cream Soda) сообщили в Telegram-канале, что не отменят концерт своих артистов 25 марта, несмотря на гибель Дмитрия... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T02:21
2023-03-22T02:21
шоубиз
cream soda
ярославская область
происшествия
музыка
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Представители лейбла Stvol (основан группой Cream Soda) сообщили в Telegram-канале, что не отменят концерт своих артистов 25 марта, несмотря на гибель Дмитрия Свиргунова.Они также добавили, что список исполнителей пополнится. Его пообещали представить позже. Концерт артистов лейбла запланирован на эту субботу в одном из столичных клубов. В нем должна была принять участие группа Cream Soda. Однако один из основателей коллектива Дмитрий Свиргунов трагически погиб за пять дней до выступления. Музыкант провалился под лед в Ярославской области в ночь на 20 марта. Кроме него пострадали еще четыре человека. Спустя некоторое время артиста нашли мертвым. Ему было 35 лет. Свиргунов основал группу Cream Soda вместе с Ильей Гадаевым в 2012 году. Коллектив прославился хитами "Плачу на техно" и "Никаких больше вечеринок".
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cream soda, ярославская область, происшествия, музыка
Шоубиз, Cream Soda, Ярославская область, Происшествия, Музыка
Лейбл Cream Soda передаст деньги с концерта семье погибшего Свиргунова

Лейбл Cream Soda передаст деньги с концерта семье погибшего основателя группы Свиргунова

© Фото из соцсетей Димы НовыДима Нова
Дима Нова
© Фото из соцсетей Димы Новы
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Представители лейбла Stvol (основан группой Cream Soda) сообщили в Telegram-канале, что не отменят концерт своих артистов 25 марта, несмотря на гибель Дмитрия Свиргунова.
«
"Дорогие друзья! Нашей командой было принято решение не отменять мероприятие 25 марта. Все вырученные средства с билетов будут собраны и переданы семьям погибших", – сообщили представители лейбла.
Они также добавили, что список исполнителей пополнится. Его пообещали представить позже.
Концерт артистов лейбла запланирован на эту субботу в одном из столичных клубов. В нем должна была принять участие группа Cream Soda. Однако один из основателей коллектива Дмитрий Свиргунов трагически погиб за пять дней до выступления.
Музыкант провалился под лед в Ярославской области в ночь на 20 марта. Кроме него пострадали еще четыре человека. Спустя некоторое время артиста нашли мертвым. Ему было 35 лет.
Свиргунов основал группу Cream Soda вместе с Ильей Гадаевым в 2012 году. Коллектив прославился хитами "Плачу на техно" и "Никаких больше вечеринок".
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