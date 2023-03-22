https://ria.ru/20230322/svirgunov-1859556588.html

Лейбл Cream Soda передаст деньги с концерта семье погибшего Свиргунова

Лейбл Cream Soda передаст деньги с концерта семье погибшего Свиргунова - РИА Новости, 22.03.2023

Лейбл Cream Soda передаст деньги с концерта семье погибшего Свиргунова

Представители лейбла Stvol (основан группой Cream Soda) сообщили в Telegram-канале, что не отменят концерт своих артистов 25 марта, несмотря на гибель Дмитрия... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T02:21

2023-03-22T02:21

2023-03-22T02:21

шоубиз

cream soda

ярославская область

происшествия

музыка

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Представители лейбла Stvol (основан группой Cream Soda) сообщили в Telegram-канале, что не отменят концерт своих артистов 25 марта, несмотря на гибель Дмитрия Свиргунова.Они также добавили, что список исполнителей пополнится. Его пообещали представить позже. Концерт артистов лейбла запланирован на эту субботу в одном из столичных клубов. В нем должна была принять участие группа Cream Soda. Однако один из основателей коллектива Дмитрий Свиргунов трагически погиб за пять дней до выступления. Музыкант провалился под лед в Ярославской области в ночь на 20 марта. Кроме него пострадали еще четыре человека. Спустя некоторое время артиста нашли мертвым. Ему было 35 лет. Свиргунов основал группу Cream Soda вместе с Ильей Гадаевым в 2012 году. Коллектив прославился хитами "Плачу на техно" и "Никаких больше вечеринок".

https://ria.ru/20230321/svirgunov-1859394935.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

cream soda, ярославская область, происшествия, музыка