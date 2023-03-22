https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859914468.html

Спецоперация, 22 марта: Артемовск практически блокирован

Спецоперация, 22 марта: Артемовск практически блокирован - РИА Новости, 22.03.2023

Спецоперация, 22 марта: Артемовск практически блокирован

Артемовск практически блокирован, заявил в среду советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T22:41

2023-03-22T22:41

2023-03-22T23:14

специальная военная операция на украине

россия

лондон

сша

ян гагин

денис пушилин

ирина яровая

нато

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Артемовск практически блокирован, заявил в среду советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Он добавил, что группировка украинских войск в районе города Часов Яр, откуда Киев периодически пытается контратаковать Артемовск, может насчитывать десятки тысяч человек. Гагин отметил, что численность украинских войск в ДНР пока не позволяет им начать контратаку, а российские силы готовы отразить любую контратаку в ДНР, оборона на всей линии боевого соприкосновения эшелонирована. По его словам, появились сообщения о танках Leopard на артемовском направлении в ДНР. Ход спецоперацииВ Минобороны России сообщили, что на основных направлениях уничтожено около 500 украинских боевиков. ВС РФ поразили два ангара с вооружением и военной техникой украинских войск на аэродроме Школьный в районе Одессы. В оборонном ведомстве добавили, что ВС РФ уничтожили склад боеприпасов украинской территориальной обороны в районе Кисловки в Харьковской области. Заседание ШойгуШойгу отметил, что сегодня утром была предпринята попытка поразить российские объекты в Крыму и Севастополе тремя беспилотниками, все аппараты уничтожены. Он подчеркнул, что два из трех морских украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, были сбиты военнослужащими-девушками, их представят к наградам и дадут денежные премии. Международная обстановкаВ министерстве обороны Нидерландов сообщили, что около 60 военнослужащих голландской армии будут обучать украинских солдат в Германии в течение четырёх недель, сообщили в министерстве обороны королевства. Как пояснили в ведомстве, это обучение пройдет в рамках тренировочной миссии ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM). Голландские военные поедут в Германию в конце этого месяца. Вице-спикер ГД и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая заявила, что расследование деятельности биолабораторий США на Украине подтвердило, что под их видом там были военные объекты НАТО. Она добавила, что США всегда видели свой особый геополитический интерес в создании на Украине различных структур внешнего управления. Обстановка в новых регионахВоенный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что на купянском направлении украинские силовики вторые сутки не забирают тела сослуживцев. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале, что морские дроны уничтожены утром в среду в Севастополе, боевые корабли не повреждены. Он добавил, что от взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2 и в Доме Москвы повыбивало стекла, люди не пострадали. Возможная поставка снарядов Киеву с обедненным ураномОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что планы Великобритании - очередная безрассудная провокация Лондона, применение снарядов - это проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. Она добавила, что заявления США и Лондона о стремлении к миру на Украине и благополучию украинского народа являются ложью, потому что их истинной целью является уничтожение Украины. В комментарии МИД РФ заявили, что Москва не оставит без ответа намерение Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Заявления МИД РФ Лавров назвал шагом к существенной эскалации решение Лондона поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что США, намереваясь продолжать полеты беспилотников над Черным морем, "нарываются" на контрмеры России, никакие полеты не могут поколебать решимость Москвы обеспечивать безопасность страны всеми доступными способами. По мнению Рябкова, конгрессмены, призывающие президента США Джо Байдена к поставке кассетных боеприпасов Киеву, не отдают себе отчет в том, какими могут быть последствия для безопасности НАТО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

лондон

сша

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, лондон, сша, ян гагин, денис пушилин, ирина яровая, нато