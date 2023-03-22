https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859772286.html

Шойгу рассказал, сколько процентов авиаэкипажей прошли через спецоперацию

Шойгу рассказал, сколько процентов авиаэкипажей прошли через спецоперацию - РИА Новости, 22.03.2023

Шойгу рассказал, сколько процентов авиаэкипажей прошли через спецоперацию

До 90% экипажей оперативно-тактической и армейской, а также 60% стратегической и дальней авиации ВКС РФ получили боевой опыт в ходе спецоперации, заявил в среду РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:47

2023-03-22T13:47

2023-03-22T13:47

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

воздушно-космические силы россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. До 90% экипажей оперативно-тактической и армейской, а также 60% стратегической и дальней авиации ВКС РФ получили боевой опыт в ходе спецоперации, заявил в среду на заседании Коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу. "В ходе специальной операции боевой опыт получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% – стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами", - сказал он. Министр напомнил, что на прошлогоднем расширенном заседании коллегии Минобороны верховный главнокомандующий ВС РФ президент страны Владимир Путин отметил важную роль авиации в СВО, поставил задачу по дальнейшему повышению его боевых возможностей и уровня подготовки личного состава.

https://ria.ru/20230306/spetsoperatsiya-1856131799.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр