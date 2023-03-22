https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859669928.html

Марочко рассказал о ситуации на Купянском направлении

Марочко рассказал о ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 22.03.2023

Марочко рассказал о ситуации на Купянском направлении

На купянском направлении украинские силовики вторые сутки не забирают тела сослуживцев, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T08:23

2023-03-22T08:23

2023-03-22T08:24

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851607956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_116095edea11ad59fd07a324f0f7d7aa.jpg

ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. На купянском направлении украинские силовики вторые сутки не забирают тела сослуживцев, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе украинских позиций, между населенными пунктами Новосёловское и Стельмаховка (Сватовский район ЛНР - ред.), выявлены тела ликвидированных боевиков. Потери противник понес после очередной неудачной попытки контратаковать на этом участке фронта еще двое суток назад, однако тела до сих пор никто не забрал", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства уточнил, что на поле боя украинские силовики бросили своих раненных сослуживцев. "Некоторые боевики были еще живы, но поскольку им не оказали помощь, они скончались по истечению некоторого времени", - пояснил Марочко.

https://ria.ru/20230315/vsu-1857995541.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, андрей марочко, безопасность