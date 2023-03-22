https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859669928.html
Марочко рассказал о ситуации на Купянском направлении
Марочко рассказал о ситуации на Купянском направлении - РИА Новости, 22.03.2023
Марочко рассказал о ситуации на Купянском направлении
На купянском направлении украинские силовики вторые сутки не забирают тела сослуживцев, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:23
2023-03-22T08:23
2023-03-22T08:24
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. На купянском направлении украинские силовики вторые сутки не забирают тела сослуживцев, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе украинских позиций, между населенными пунктами Новосёловское и Стельмаховка (Сватовский район ЛНР - ред.), выявлены тела ликвидированных боевиков. Потери противник понес после очередной неудачной попытки контратаковать на этом участке фронта еще двое суток назад, однако тела до сих пор никто не забрал", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства уточнил, что на поле боя украинские силовики бросили своих раненных сослуживцев. "Некоторые боевики были еще живы, но поскольку им не оказали помощь, они скончались по истечению некоторого времени", - пояснил Марочко.
https://ria.ru/20230315/vsu-1857995541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
Марочко рассказал о ситуации на Купянском направлении
Марочко: украинские военные не забирают тела сослуживцев на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. На купянском направлении украинские силовики вторые сутки не забирают тела сослуживцев, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе украинских позиций, между населенными пунктами Новосёловское и Стельмаховка (Сватовский район ЛНР - ред.), выявлены тела ликвидированных боевиков. Потери противник понес после очередной неудачной попытки контратаковать на этом участке фронта еще двое суток назад, однако тела до сих пор никто не забрал", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Собеседник агентства уточнил, что на поле боя украинские силовики бросили своих раненных сослуживцев. "Некоторые боевики были еще живы, но поскольку им не оказали помощь, они скончались по истечению некоторого времени", - пояснил Марочко.
В Донецке заявили, что Киев не забирает тела с линии соприкосновения