https://ria.ru/20230322/si-1859849131.html
Визит Си в Россию показывает, как Китай ждет мира, считает эксперт
Визит Си в Россию показывает, как Китай ждет мира, считает эксперт - РИА Новости, 22.03.2023
Визит Си в Россию показывает, как Китай ждет мира, считает эксперт
Китай особенно ждет того, чтобы мир на Украине наступил как можно скорее, председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Россию с этим чувством исторической... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:25
2023-03-22T17:25
2023-03-22T17:35
в мире
россия
китай
украина
си цзиньпин
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ПЕКИН, 22 мар - РИА Новости. Китай особенно ждет того, чтобы мир на Украине наступил как можно скорее, председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Россию с этим чувством исторической ответственности, заявил РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. Эксперт отметил, что Си Цзиньпин посетил Россию "в особый исторический период", а именно в годовщину обострения украинского кризиса и сразу после завершения в Китае "двух сессий". "В годовщину конфликта на Украине Китай опубликовал документ с позицией по украинскому кризису, в этом документе он обозначил ряд предложений, которые получили признание президента (РФ Владимира - ред.) Путина. Путин заявил о необходимости содействия мирным переговорам и создания условий для них. Думаю, это хорошо и для России, и для Украины, и для всех народов в мире, ведь война и конфликт в конце концов не являются последними средствами решения проблемы. Ущерб, который они наносят экономикам и народам двух стран, чрезвычайно велик", - считает Сюй Полин. По словам эксперта, Китай особенно ждет того, чтобы мир был достигнут как можно скорее. Председатель КНР прибыл в Россию с государственным визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230322/miroporyadok-1859618920.html
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в мире, россия, китай, украина, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Украина, Си Цзиньпин
Визит Си в Россию показывает, как Китай ждет мира, считает эксперт
Эксперт Полин: Си Цзиньпин посетил Россию с чувством исторической ответственности за мир
ПЕКИН, 22 мар - РИА Новости. Китай особенно ждет того, чтобы мир на Украине наступил как можно скорее, председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Россию с этим чувством исторической ответственности, заявил РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин.
Эксперт отметил, что Си Цзиньпин посетил Россию "в особый исторический период", а именно в годовщину обострения украинского кризиса и сразу после завершения в Китае "двух сессий".
Визит Си в Россию: Америка начала подозревать страшную правду
"В годовщину конфликта на Украине Китай опубликовал документ с позицией по украинскому кризису, в этом документе он обозначил ряд предложений, которые получили признание президента (РФ Владимира - ред.) Путина. Путин заявил о необходимости содействия мирным переговорам и создания условий для них. Думаю, это хорошо и для России, и для Украины, и для всех народов в мире, ведь война и конфликт в конце концов не являются последними средствами решения проблемы. Ущерб, который они наносят экономикам и народам двух стран, чрезвычайно велик", - считает Сюй Полин.
По словам эксперта, Китай особенно ждет того, чтобы мир был достигнут как можно скорее.
«
"Си Цзиньпин приехал в Россию именно с этим чувством исторической ответственности, поэтому то, что в этой сфере он с Путиным провел углубленный обмен мнениям, является большим результатом" - подчеркнул он.
Председатель КНР прибыл в Россию с государственным визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве
.
Китайцы пришли в восторг после совместного заявления Путина и Си Цзиньпина