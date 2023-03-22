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Песков обвинил Запад в недружественной реакции на визит Си Цзиньпина
Песков обвинил Запад в недружественной реакции на визит Си Цзиньпина - РИА Новости, 22.03.2023
Песков обвинил Запад в недружественной реакции на визит Си Цзиньпина
Для Кремля важен результат визита в Москву лидера КНР Си Цзиньпина, а не реакция на него стран коллективного Запада, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:37
2023-03-22T12:37
2023-03-22T13:35
москва
китай
си цзиньпин
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Для Кремля важен результат визита в Москву лидера КНР Си Цзиньпина, а не реакция на него стран коллективного Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Замглавы президентской администрации отметил, что Путин не обсуждал с Си мирный план Киева, но лидеры обменялись мнениями по инициативе Пекина.Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом 20-22 марта. Это была его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок.В понедельник Владимир Путин и Си провели в Кремле неформальные переговоры, а на следующий день состоялась официальная встреча в Большом Кремлевском дворце с участием делегаций в узком и широком составах.Главы государств подписали два совместных заявления: "Об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху" и "О плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".Как отмечал российский лидер, на переговорах состоялся "весьма содержательный и откровенный" обмен мнениями. Глава Китая, в свою очередь, указал, что благодаря общим усилиям двусторонние отношения "демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, китай, си цзиньпин, в мире, дмитрий песков
Москва, Китай, Си Цзиньпин, В мире, Дмитрий Песков
Песков обвинил Запад в недружественной реакции на визит Си Цзиньпина
Песков: реакция коллективного Запада на визит Си Цзиньпина в Москву была недружественной
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Для Кремля важен результат визита в Москву лидера КНР Си Цзиньпина, а не реакция на него стран коллективного Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Главное — это результаты самого государственного визита. Что касается реакции стран коллективного Запада, то, что практически по всем вопросам эта реакция носит недружественный и глубоко враждебный характер, — это ни для кого не секрет. Не является исключением и освещение этого важного визита", — сказал он.
Замглавы президентской администрации отметил, что Путин
не обсуждал с Си мирный план Киева
, но лидеры обменялись мнениями по инициативе Пекина
.
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом 20-22 марта. Это была его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
В понедельник Владимир Путин
и Си провели в Кремле неформальные переговоры, а на следующий день состоялась официальная встреча в Большом Кремлевском дворце с участием делегаций в узком и широком составах.
Главы государств подписали два совместных заявления: "Об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху" и "О плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".
Как отмечал российский лидер, на переговорах состоялся "весьма содержательный и откровенный" обмен мнениями. Глава Китая, в свою очередь, указал, что благодаря общим усилиям двусторонние отношения "демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития".
Западные угрозы в адрес Си Цзиньпина не подействовали, заявил эксперт