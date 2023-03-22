https://ria.ru/20230322/si-1859745374.html

Песков обвинил Запад в недружественной реакции на визит Си Цзиньпина

Песков обвинил Запад в недружественной реакции на визит Си Цзиньпина - РИА Новости, 22.03.2023

Песков обвинил Запад в недружественной реакции на визит Си Цзиньпина

Для Кремля важен результат визита в Москву лидера КНР Си Цзиньпина, а не реакция на него стран коллективного Запада, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:37

2023-03-22T12:37

2023-03-22T13:35

москва

китай

си цзиньпин

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Для Кремля важен результат визита в Москву лидера КНР Си Цзиньпина, а не реакция на него стран коллективного Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Замглавы президентской администрации отметил, что Путин не обсуждал с Си мирный план Киева, но лидеры обменялись мнениями по инициативе Пекина.Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом 20-22 марта. Это была его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок.В понедельник Владимир Путин и Си провели в Кремле неформальные переговоры, а на следующий день состоялась официальная встреча в Большом Кремлевском дворце с участием делегаций в узком и широком составах.Главы государств подписали два совместных заявления: "Об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху" и "О плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".Как отмечал российский лидер, на переговорах состоялся "весьма содержательный и откровенный" обмен мнениями. Глава Китая, в свою очередь, указал, что благодаря общим усилиям двусторонние отношения "демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития".

https://ria.ru/20230322/ugrozy-1859650115.html

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Варвара Скокшина

москва, китай, си цзиньпин, в мире, дмитрий песков