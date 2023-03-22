https://ria.ru/20230322/shoygu-1859776607.html
ВВО в 2023 году улучшит развертывание, заявил Шойгу
ВВО в 2023 году улучшит развертывание, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.03.2023
ВВО в 2023 году улучшит развертывание, заявил Шойгу
Войска Восточного военного округа в текущем году сосредоточатся на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:04
2023-03-22T14:04
2023-03-22T15:10
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Войска Восточного военного округа в текущем году сосредоточатся на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечении войск современным вооружением, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России. "В текущем году округу предстоит сосредоточить основные усилия на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечения войск современным вооружением", - сообщил Шойгу. При этом, по его словам, работа всех органов управления должна быть в первую очередь направлена на обеспечение подразделений в зоне специальной военной операции и нейтрализацию угроз военной безопасности на восточном стратегическом направлении.
https://ria.ru/20230322/oruzhie-1859772508.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны о совершенствовании системы мобилизационного развертывания
Войска Восточного военного округа в текущем году сосредоточатся на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечении войск современным вооружением, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
2023-03-22T14:04
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PT8M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
ВВО в 2023 году улучшит развертывание, заявил Шойгу
Шойгу: ВВО в 2023 году улучшит развертывание, обеспечение сил, построит новые объекты
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Войска Восточного военного округа в текущем году сосредоточатся на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечении войск современным вооружением, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
"В текущем году округу предстоит сосредоточить основные усилия на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечения войск современным вооружением", - сообщил Шойгу.
При этом, по его словам, работа всех органов управления должна быть в первую очередь направлена на обеспечение подразделений в зоне специальной военной операции и нейтрализацию угроз военной безопасности на восточном стратегическом направлении.
Шойгу рассказал о работе дивизиона БРК "Бастион" на Курилах