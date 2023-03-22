https://ria.ru/20230322/shoygu-1859776607.html

ВВО в 2023 году улучшит развертывание, заявил Шойгу

ВВО в 2023 году улучшит развертывание, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.03.2023

ВВО в 2023 году улучшит развертывание, заявил Шойгу

Войска Восточного военного округа в текущем году сосредоточатся на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:04

2023-03-22T14:04

2023-03-22T15:10

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Войска Восточного военного округа в текущем году сосредоточатся на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечении войск современным вооружением, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России. "В текущем году округу предстоит сосредоточить основные усилия на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечения войск современным вооружением", - сообщил Шойгу. При этом, по его словам, работа всех органов управления должна быть в первую очередь направлена на обеспечение подразделений в зоне специальной военной операции и нейтрализацию угроз военной безопасности на восточном стратегическом направлении.

https://ria.ru/20230322/oruzhie-1859772508.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о совершенствовании системы мобилизационного развертывания Войска Восточного военного округа в текущем году сосредоточатся на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечении войск современным вооружением, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России. 2023-03-22T14:04 true PT8M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу