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ВВО в 2023 году улучшит развертывание, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.03.2023
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14:04 22.03.2023 (обновлено: 15:10 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/shoygu-1859776607.html
ВВО в 2023 году улучшит развертывание, заявил Шойгу
ВВО в 2023 году улучшит развертывание, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.03.2023
ВВО в 2023 году улучшит развертывание, заявил Шойгу
Войска Восточного военного округа в текущем году сосредоточатся на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:04
2023-03-22T15:10
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Войска Восточного военного округа в текущем году сосредоточатся на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечении войск современным вооружением, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России. "В текущем году округу предстоит сосредоточить основные усилия на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечения войск современным вооружением", - сообщил Шойгу. При этом, по его словам, работа всех органов управления должна быть в первую очередь направлена на обеспечение подразделений в зоне специальной военной операции и нейтрализацию угроз военной безопасности на восточном стратегическом направлении.
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Минобороны о совершенствовании системы мобилизационного развертывания
Войска Восточного военного округа в текущем году сосредоточатся на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечении войск современным вооружением, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
ВВО в 2023 году улучшит развертывание, заявил Шойгу

Шойгу: ВВО в 2023 году улучшит развертывание, обеспечение сил, построит новые объекты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Войска Восточного военного округа в текущем году сосредоточатся на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечении войск современным вооружением, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
"В текущем году округу предстоит сосредоточить основные усилия на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечения войск современным вооружением", - сообщил Шойгу.
При этом, по его словам, работа всех органов управления должна быть в первую очередь направлена на обеспечение подразделений в зоне специальной военной операции и нейтрализацию угроз военной безопасности на восточном стратегическом направлении.
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