https://ria.ru/20230322/sevastopol-1859779510.html
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.03.2023
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
Два из трех украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, сбили военнослужащие-девушки, сообщил на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:13
2023-03-22T14:13
2023-03-22T16:12
севастополь
россия
москва
михаил развожаев
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Два из трех украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, сбили военнослужащие-девушки, сообщил на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.Он отметил, что нападение длилось почти два часа — с 4:00 до 5:56 мск.Министр поручил представить девушек к наградам и выписать им денежные премии.Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении атаки трех морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя. По его словам, от взрывов уничтоженных аппаратов в зданиях на улице Ленина, 2, и в Доме Москвы выбило стекла, люди не пострадали.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230322/sevastopol-1859788584.html
https://ria.ru/20230322/ataka-1859681988.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, россия, москва, михаил развожаев, сергей шойгу, безопасность
Севастополь, Россия, Москва, Михаил Развожаев, Сергей Шойгу, Безопасность
Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу
Шойгу сообщил, что атаку дронов на Севастополь отразили российские девушки-военнослужащие
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Два из трех украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, сбили военнослужащие-девушки, сообщил на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.
Он отметил, что нападение длилось почти два часа — с 4:00 до 5:56 мск.
«
"Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главным старшиной Целуйко Татьяной Витальевной", — уточнил он.
Министр поручил представить девушек к наградам и выписать им денежные премии.
Глава Севастополя поблагодарил женщин-военных, сбивших украинские дроны
Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев
заявил об отражении атаки трех морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя. По его словам, от взрывов уничтоженных аппаратов в зданиях на улице Ленина, 2, и в Доме Москвы выбило стекла, люди не пострадали.
Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
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