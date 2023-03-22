https://ria.ru/20230322/sevastopol-1859779510.html

Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу

Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.03.2023

Морские дроны в Севастополе сбили военнослужащие-девушки, заявил Шойгу

Два из трех украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, сбили военнослужащие-девушки, сообщил на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:13

2023-03-22T14:13

2023-03-22T16:12

севастополь

россия

москва

михаил развожаев

сергей шойгу

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845453218_0:13:3105:1760_1920x0_80_0_0_9016dbc69cb6ebc8ec136d260c0bada0.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Два из трех украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, сбили военнослужащие-девушки, сообщил на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.Он отметил, что нападение длилось почти два часа — с 4:00 до 5:56 мск.Министр поручил представить девушек к наградам и выписать им денежные премии.Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении атаки трех морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя. По его словам, от взрывов уничтоженных аппаратов в зданиях на улице Ленина, 2, и в Доме Москвы выбило стекла, люди не пострадали.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20230322/sevastopol-1859788584.html

https://ria.ru/20230322/ataka-1859681988.html

севастополь

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, россия, москва, михаил развожаев, сергей шойгу, безопасность