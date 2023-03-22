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Шойгу обсудил с турецким коллегой зерновую сделку - РИА Новости, 22.03.2023
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19:05 22.03.2023 (обновлено: 19:19 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/sdelka-1859881392.html
Шойгу обсудил с турецким коллегой зерновую сделку
Шойгу обсудил с турецким коллегой зерновую сделку - РИА Новости, 22.03.2023
Шойгу обсудил с турецким коллегой зерновую сделку
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в телефонных переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу обсудил "зерновую сделку", подчеркнул важность... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T19:05
2023-03-22T19:19
турция
зерновая сделка
цены на нефть
россия
украина
хулуси акар
сергей шойгу
василий небензя
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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в телефонных переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу обсудил "зерновую сделку", подчеркнул важность бесперебойных поставок зерна, заявили в турецком военном ведомстве.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года."Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. В ходе переговоров было выражено удовлетворение сотрудничеством в расширении зерновой инициативы, которая внесла большой вклад в решение мирового продовольственного кризиса, и важность бесперебойных поставок зерна. Было еще раз подчеркнуто, что Турция будет продолжать вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и оказание гуманитарной помощи", - сообщило турецкое военное ведомство.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
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турция, зерновая сделка, цены на нефть, россия, украина, хулуси акар, сергей шойгу, василий небензя, оон
Турция, Зерновая сделка, Цены на нефть, Россия, Украина, Хулуси Акар, Сергей Шойгу, Василий Небензя, ООН
Шойгу обсудил с турецким коллегой зерновую сделку

Сергей Шойгу и глава Минобороны Турции Акар обсудили зерновую сделку

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в телефонных переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу обсудил "зерновую сделку", подчеркнул важность бесперебойных поставок зерна, заявили в турецком военном ведомстве.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года.
"Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. В ходе переговоров было выражено удовлетворение сотрудничеством в расширении зерновой инициативы, которая внесла большой вклад в решение мирового продовольственного кризиса, и важность бесперебойных поставок зерна. Было еще раз подчеркнуто, что Турция будет продолжать вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и оказание гуманитарной помощи", - сообщило турецкое военное ведомство.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Зерновая сделка
14 марта, 11:59
 
ТурцияЗерновая сделкаЦены на нефтьРоссияУкраинаХулуси АкарСергей ШойгуВасилий НебензяООН
 
 
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