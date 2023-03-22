https://ria.ru/20230322/sdelka-1859881392.html

Шойгу обсудил с турецким коллегой зерновую сделку

Шойгу обсудил с турецким коллегой зерновую сделку - РИА Новости, 22.03.2023

Шойгу обсудил с турецким коллегой зерновую сделку

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в телефонных переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу обсудил "зерновую сделку", подчеркнул важность... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T19:05

2023-03-22T19:05

2023-03-22T19:19

турция

зерновая сделка

цены на нефть

россия

украина

хулуси акар

сергей шойгу

василий небензя

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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в телефонных переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу обсудил "зерновую сделку", подчеркнул важность бесперебойных поставок зерна, заявили в турецком военном ведомстве.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года."Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. В ходе переговоров было выражено удовлетворение сотрудничеством в расширении зерновой инициативы, которая внесла большой вклад в решение мирового продовольственного кризиса, и важность бесперебойных поставок зерна. Было еще раз подчеркнуто, что Турция будет продолжать вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и оказание гуманитарной помощи", - сообщило турецкое военное ведомство.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

турция

россия

украина

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турция, зерновая сделка, цены на нефть, россия, украина, хулуси акар, сергей шойгу, василий небензя, оон