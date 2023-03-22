Дочь Оксаны Самойловой избили в школе

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова сообщила в своей соцсети, что ее старшую дочь Ариелу избил одноклассник. Супруга рэпера Джигана (Денис Устименко) рассказала, что с трудом справилась с нахлынувшими эмоциями от разговора с 12-летней дочерью. По словам знаменитости, конфликт между детьми удалось уладить. Но на душе все равно остался неприятный осадок. Оксана Самойлова ведет публичный образ жизни и регулярно делится в Сети новостями о своей семье. Вместе с Джиганом она воспитывает четырех детей: дочерей Ариелу, Майю и Лею, а также сына Давида. Недавно блогер заявила, что некоторое время не проживает с супругом. Она не назвала причину случившегося.
"Случилась неприятная ситуация. Мне физически необходимо разделить это. Ариела вчера сказала: "Меня в школе избили". Ее побил мальчик. Она никогда никого не оскорбляет. Просто что-то случилось, и он подумал, что виновата она", – поделилась историей Самойлова.
Супруга рэпера Джигана (Денис Устименко) рассказала, что с трудом справилась с нахлынувшими эмоциями от разговора с 12-летней дочерью.
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"Не могу передать словами, какие эмоции я испытала. Это какой-то животный инстинкт, желание защищать. Я еле взяла себя в руки, чтобы спокойно поговорить с учителями", – добавила Самойлова.
По словам знаменитости, конфликт между детьми удалось уладить. Но на душе все равно остался неприятный осадок.
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"В итоге инцидент исчерпан. Школа отреагировала максимально адекватно. Но чувство все равно неприятное. Никогда не думала, что такое может случиться с моими детьми", – заключила блогер.
Оксана Самойлова ведет публичный образ жизни и регулярно делится в Сети новостями о своей семье. Вместе с Джиганом она воспитывает четырех детей: дочерей Ариелу, Майю и Лею, а также сына Давида.
Недавно блогер заявила, что некоторое время не проживает с супругом. Она не назвала причину случившегося.
Оксана Самойлова вышла на связь после госпитализации
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