https://ria.ru/20230322/samoylova-1859816246.html

Дочь Оксаны Самойловой избили в школе

Дочь Оксаны Самойловой избили в школе - РИА Новости, 22.03.2023

Дочь Оксаны Самойловой избили в школе

Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова сообщила в своей соцсети, что ее старшую дочь Ариелу избил одноклассник. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T18:08

2023-03-22T18:08

2023-03-22T18:08

шоубиз

оксана самойлова

джиган (денис устименко-вайнштейн)

семья

дети

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова сообщила в своей соцсети, что ее старшую дочь Ариелу избил одноклассник. Супруга рэпера Джигана (Денис Устименко) рассказала, что с трудом справилась с нахлынувшими эмоциями от разговора с 12-летней дочерью. По словам знаменитости, конфликт между детьми удалось уладить. Но на душе все равно остался неприятный осадок. Оксана Самойлова ведет публичный образ жизни и регулярно делится в Сети новостями о своей семье. Вместе с Джиганом она воспитывает четырех детей: дочерей Ариелу, Майю и Лею, а также сына Давида. Недавно блогер заявила, что некоторое время не проживает с супругом. Она не назвала причину случившегося.

https://ria.ru/20230317/samoylova-1858675181.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн), семья, дети