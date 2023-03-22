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Дочь Оксаны Самойловой избили в школе - РИА Новости, 22.03.2023
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Шоубиз
 
18:08 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/samoylova-1859816246.html
Дочь Оксаны Самойловой избили в школе
Дочь Оксаны Самойловой избили в школе - РИА Новости, 22.03.2023
Дочь Оксаны Самойловой избили в школе
Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова сообщила в своей соцсети, что ее старшую дочь Ариелу избил одноклассник. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:08
2023-03-22T18:08
шоубиз
оксана самойлова
джиган (денис устименко-вайнштейн)
семья
дети
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова сообщила в своей соцсети, что ее старшую дочь Ариелу избил одноклассник. Супруга рэпера Джигана (Денис Устименко) рассказала, что с трудом справилась с нахлынувшими эмоциями от разговора с 12-летней дочерью. По словам знаменитости, конфликт между детьми удалось уладить. Но на душе все равно остался неприятный осадок. Оксана Самойлова ведет публичный образ жизни и регулярно делится в Сети новостями о своей семье. Вместе с Джиганом она воспитывает четырех детей: дочерей Ариелу, Майю и Лею, а также сына Давида. Недавно блогер заявила, что некоторое время не проживает с супругом. Она не назвала причину случившегося.
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оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн), семья, дети
Шоубиз, Оксана Самойлова, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Семья, Дети
Дочь Оксаны Самойловой избили в школе

Дочь блогера Оксаны Самойловой 12-летнюю Ариелу избил в школе один из учеников

© РИА Новости / Евгения НовоженинаОксана Самойлова
Оксана Самойлова - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова сообщила в своей соцсети, что ее старшую дочь Ариелу избил одноклассник.
© Оксана Самойлова

Оксана Самойлова рассказала, что ее старшую дочь Ариелу избили в школе

Оксана Самойлова рассказала, что старшую дочь Ариелу избили в школе

Оксана Самойлова рассказала, что ее старшую дочь Ариелу избили в школе

© Оксана Самойлова
1 из 2
© Оксана Самойлова

По словам блогера, школьницу "побил мальчик"

Оксана Самойлова рассказала, что старшую дочь Ариелу избили в школе

По словам блогера, школьницу "побил мальчик"

© Оксана Самойлова
2 из 2

Оксана Самойлова рассказала, что ее старшую дочь Ариелу избили в школе

© Оксана Самойлова
1 из 2

По словам блогера, школьницу "побил мальчик"

© Оксана Самойлова
2 из 2
«

"Случилась неприятная ситуация. Мне физически необходимо разделить это. Ариела вчера сказала: "Меня в школе избили". Ее побил мальчик. Она никогда никого не оскорбляет. Просто что-то случилось, и он подумал, что виновата она", – поделилась историей Самойлова.

Супруга рэпера Джигана (Денис Устименко) рассказала, что с трудом справилась с нахлынувшими эмоциями от разговора с 12-летней дочерью.
«
"Не могу передать словами, какие эмоции я испытала. Это какой-то животный инстинкт, желание защищать. Я еле взяла себя в руки, чтобы спокойно поговорить с учителями", – добавила Самойлова.
По словам знаменитости, конфликт между детьми удалось уладить. Но на душе все равно остался неприятный осадок.
«

"В итоге инцидент исчерпан. Школа отреагировала максимально адекватно. Но чувство все равно неприятное. Никогда не думала, что такое может случиться с моими детьми", – заключила блогер.

Оксана Самойлова ведет публичный образ жизни и регулярно делится в Сети новостями о своей семье. Вместе с Джиганом она воспитывает четырех детей: дочерей Ариелу, Майю и Лею, а также сына Давида.
Недавно блогер заявила, что некоторое время не проживает с супругом. Она не назвала причину случившегося.
Оксана Самойлова - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Оксана Самойлова вышла на связь после госпитализации
17 марта, 18:38
 
ШоубизОксана СамойловаДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)СемьяДети
 
 
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