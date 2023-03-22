https://ria.ru/20230322/razvedka-1859671365.html
Киев активно использует разведку боем, заявил Марочко
Киев активно использует разведку боем, заявил Марочко - РИА Новости, 22.03.2023
Киев активно использует разведку боем, заявил Марочко
Киевские силовики при попытках прощупать оборону 2-го армейского корпуса МО РФ на линии фронта в Луганской народной республике стали чаще применять тактику... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:35
2023-03-22T08:35
2023-03-22T08:35
в мире
луганская народная республика
киев
россия
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Киевские силовики при попытках прощупать оборону 2-го армейского корпуса МО РФ на линии фронта в Луганской народной республике стали чаще применять тактику разведки боем, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В наступательных действиях при поддержке бронетехники используются небольшие маневренные группы (до взвода). После огневого контакта в бой вступает артиллерия, прикрывая отход противника", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства отмечает, что во время разведки боем противник активно использует работу беспилотников.
https://ria.ru/20230321/voennye-1859635289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, киев, россия, андрей марочко
В мире, Луганская Народная Республика, Киев, Россия, Андрей Марочко
Киев активно использует разведку боем, заявил Марочко
Марочко: Киев активно использует разведку боем при прощупывании обороны в ЛНР
ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Киевские силовики при попытках прощупать оборону 2-го армейского корпуса МО РФ на линии фронта в Луганской народной республике стали чаще применять тактику разведки боем, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В наступательных действиях при поддержке бронетехники используются небольшие маневренные группы (до взвода). После огневого контакта в бой вступает артиллерия, прикрывая отход противника", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Собеседник агентства отмечает, что во время разведки боем противник активно использует работу беспилотников.
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