https://ria.ru/20230322/ranenaya-1859908203.html

При обстреле села Ковалевка в ЛНР ранена женщина, сообщил очевидец

При обстреле села Ковалевка в ЛНР ранена женщина, сообщил очевидец - РИА Новости, 22.03.2023

При обстреле села Ковалевка в ЛНР ранена женщина, сообщил очевидец

Украинские силовики обстреляли из артиллерии село Ковалевка в Сватовском районе ЛНР, ранена женщина, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T21:48

2023-03-22T21:48

2023-03-22T21:48

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

в мире

донбасс

сватово

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из артиллерии село Ковалевка в Сватовском районе ЛНР, ранена женщина, сообщил РИА Новости очевидец. Он уточнил, что огонь велся предположительно из крупнокалиберной артиллерии. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово и близлежащие населенные пункты.

луганская народная республика

донбасс

сватово

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, в мире, донбасс, сватово, украина, вооруженные силы украины