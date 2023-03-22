https://ria.ru/20230322/ramadan-1859904470.html
Муфтият Дагестана объявил дату начала месяца Рамадан
Муфтият Дагестана объявил дату начала месяца Рамадан - РИА Новости, 22.03.2023
Муфтият Дагестана объявил дату начала месяца Рамадан
Первый день священного для мусульман месяца Рамадан в 2023 выпадает на 23 марта, сообщили в среду в муфтияте Дагестана. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T21:07
2023-03-22T21:07
2023-03-22T21:07
религия
религиозные праздники
рамадан
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 22 мар - РИА Новости. Первый день священного для мусульман месяца Рамадан в 2023 выпадает на 23 марта, сообщили в среду в муфтияте Дагестана. Рамадан является частью лунного календаря и началом его считается появление луны. Как известно, лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, поэтому каждый год Рамадан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году. В этот период мусульманам в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям. Принимать пищу и пить разрешается лишь после захода солнца и до его восхода.
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религиозные праздники, рамадан, республика дагестан
Религия, Религиозные праздники, Рамадан, Республика Дагестан
Муфтият Дагестана объявил дату начала месяца Рамадан
Муфтият Дагестана объявил 23 марта датой начала месяца Рамадан