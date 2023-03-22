Рейтинг@Mail.ru
Муфтият Дагестана объявил дату начала месяца Рамадан - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:07 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/ramadan-1859904470.html
Муфтият Дагестана объявил дату начала месяца Рамадан
Муфтият Дагестана объявил дату начала месяца Рамадан - РИА Новости, 22.03.2023
Муфтият Дагестана объявил дату начала месяца Рамадан
Первый день священного для мусульман месяца Рамадан в 2023 выпадает на 23 марта, сообщили в среду в муфтияте Дагестана. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T21:07
2023-03-22T21:07
религия
религиозные праздники
рамадан
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734631647_0:215:2963:1882_1920x0_80_0_0_65fa35c11b3a3cc77ed3dba4d12519de.jpg
МАХАЧКАЛА, 22 мар - РИА Новости. Первый день священного для мусульман месяца Рамадан в 2023 выпадает на 23 марта, сообщили в среду в муфтияте Дагестана. Рамадан является частью лунного календаря и началом его считается появление луны. Как известно, лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, поэтому каждый год Рамадан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году. В этот период мусульманам в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям. Принимать пищу и пить разрешается лишь после захода солнца и до его восхода.
https://ria.ru/20230322/post-1859742583.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734631647_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_8ccaf4d552d986cc71bd0f7b09e7cffe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религиозные праздники, рамадан, республика дагестан
Религия, Религиозные праздники, Рамадан, Республика Дагестан
Муфтият Дагестана объявил дату начала месяца Рамадан

Муфтият Дагестана объявил 23 марта датой начала месяца Рамадан

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВерующие во время молитвы
Верующие во время молитвы - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Верующие во время молитвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 22 мар - РИА Новости. Первый день священного для мусульман месяца Рамадан в 2023 выпадает на 23 марта, сообщили в среду в муфтияте Дагестана.
«
"Муфтият Республики Дагестан объявляет, что первый день месяца Рамадан в этом году приходится на 23 марта", – сообщается в телеграм-канале религиозной организации.
Рамадан является частью лунного календаря и началом его считается появление луны. Как известно, лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, поэтому каждый год Рамадан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году. В этот период мусульманам в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям. Принимать пищу и пить разрешается лишь после захода солнца и до его восхода.
Муфтий - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Муфтий рассказал об особенностях поста в Рамадан для военнослужащих
Вчера, 12:28
 
РелигияРелигиозные праздникиРамаданРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала