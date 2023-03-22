https://ria.ru/20230322/pugacheva-1859754960.html
Юдашкины посетили сбежавшую за границу Пугачеву
Юдашкины посетили сбежавшую за границу Пугачеву - РИА Новости, 22.03.2023
Юдашкины посетили сбежавшую за границу Пугачеву
Модельер Валентин Юдашкин и его супруга Марина посетили певицу Аллу Пугачеву в Тель-Авиве (Израиль). Жена дизайнера поделилась совместной фотографией с... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T20:13
2023-03-22T20:13
2023-03-22T20:13
шоубиз
алла пугачева
валентин юдашкин
тель-авив
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Модельер Валентин Юдашкин и его супруга Марина посетили певицу Аллу Пугачеву в Тель-Авиве (Израиль). Жена дизайнера поделилась совместной фотографией с артисткой в своей соцсети. К тексту супруга дизайнера приложила несколько снимков, на одном из которых появляется примадонна. После начала спецоперации Алла Пугачева улетела в Тель-Авив вместе с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. Несмотря на переезд, она продолжила общаться с семьей модельера. Прошлой осенью Пугачева побывала в гостях у семьи Юдашкиных. Она сделала совместный снимок с Мариной и внучкой модельера Агатой. *Признан Минюстом иноагентом
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, валентин юдашкин, тель-авив
Шоубиз, Алла Пугачева, Валентин Юдашкин, Тель-Авив
Юдашкины посетили сбежавшую за границу Пугачеву
Валентин и Марина Юдашкины посетили в Израиле сбежавшую за границу певицу Аллу Пугачеву
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Модельер Валентин Юдашкин и его супруга Марина посетили певицу Аллу Пугачеву в Тель-Авиве (Израиль). Жена дизайнера поделилась совместной фотографией с артисткой в своей соцсети.
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"Прилетели на два дня в Тель-Авив, чтобы увидеть маму и нашу подругу Аллочку. Нашей дружбе 30 лет!" – подписала снимок Марина.
К тексту супруга дизайнера приложила несколько снимков, на одном из которых появляется примадонна.
После начала спецоперации Алла Пугачева улетела в Тель-Авив вместе с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. Несмотря на переезд, она продолжила общаться с семьей модельера.
Прошлой осенью Пугачева побывала
в гостях у семьи Юдашкиных. Она сделала совместный снимок с Мариной и внучкой модельера Агатой.
*Признан Минюстом иноагентом
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