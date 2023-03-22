https://ria.ru/20230322/pugacheva-1859754960.html

Юдашкины посетили сбежавшую за границу Пугачеву

Юдашкины посетили сбежавшую за границу Пугачеву - РИА Новости, 22.03.2023

Юдашкины посетили сбежавшую за границу Пугачеву

Модельер Валентин Юдашкин и его супруга Марина посетили певицу Аллу Пугачеву в Тель-Авиве (Израиль). Жена дизайнера поделилась совместной фотографией с... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T20:13

2023-03-22T20:13

2023-03-22T20:13

шоубиз

алла пугачева

валентин юдашкин

тель-авив

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Модельер Валентин Юдашкин и его супруга Марина посетили певицу Аллу Пугачеву в Тель-Авиве (Израиль). Жена дизайнера поделилась совместной фотографией с артисткой в своей соцсети. К тексту супруга дизайнера приложила несколько снимков, на одном из которых появляется примадонна. После начала спецоперации Алла Пугачева улетела в Тель-Авив вместе с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. Несмотря на переезд, она продолжила общаться с семьей модельера. Прошлой осенью Пугачева побывала в гостях у семьи Юдашкиных. Она сделала совместный снимок с Мариной и внучкой модельера Агатой. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20221229/zverev-1842208111.html

тель-авив

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла пугачева, валентин юдашкин, тель-авив