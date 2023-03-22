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Юдашкины посетили сбежавшую за границу Пугачеву - РИА Новости, 22.03.2023
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Шоубиз
 
20:13 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/pugacheva-1859754960.html
Юдашкины посетили сбежавшую за границу Пугачеву
Юдашкины посетили сбежавшую за границу Пугачеву - РИА Новости, 22.03.2023
Юдашкины посетили сбежавшую за границу Пугачеву
Модельер Валентин Юдашкин и его супруга Марина посетили певицу Аллу Пугачеву в Тель-Авиве (Израиль). Жена дизайнера поделилась совместной фотографией с... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T20:13
2023-03-22T20:13
шоубиз
алла пугачева
валентин юдашкин
тель-авив
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Модельер Валентин Юдашкин и его супруга Марина посетили певицу Аллу Пугачеву в Тель-Авиве (Израиль). Жена дизайнера поделилась совместной фотографией с артисткой в своей соцсети. К тексту супруга дизайнера приложила несколько снимков, на одном из которых появляется примадонна. После начала спецоперации Алла Пугачева улетела в Тель-Авив вместе с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. Несмотря на переезд, она продолжила общаться с семьей модельера. Прошлой осенью Пугачева побывала в гостях у семьи Юдашкиных. Она сделала совместный снимок с Мариной и внучкой модельера Агатой. *Признан Минюстом иноагентом
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алла пугачева, валентин юдашкин, тель-авив
Шоубиз, Алла Пугачева, Валентин Юдашкин, Тель-Авив
Юдашкины посетили сбежавшую за границу Пугачеву

Валентин и Марина Юдашкины посетили в Израиле сбежавшую за границу певицу Аллу Пугачеву

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной на премьере фильма "Алла Пугачева. Тот самый концерт"
Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной на премьере фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Модельер Валентин Юдашкин и его супруга Марина посетили певицу Аллу Пугачеву в Тель-Авиве (Израиль). Жена дизайнера поделилась совместной фотографией с артисткой в своей соцсети.
© Марина ЮдашкинаЖена модельера Валентина Юдашкина Марина вместе с мамой, мужем и Аллой Пугачевой
Жена модельера Валентина Юдашкина Марина вместе с мамой, мужем и Аллой Пугачевой
© Марина Юдашкина
Жена модельера Валентина Юдашкина Марина вместе с мамой, мужем и Аллой Пугачевой
«
"Прилетели на два дня в Тель-Авив, чтобы увидеть маму и нашу подругу Аллочку. Нашей дружбе 30 лет!" – подписала снимок Марина.
К тексту супруга дизайнера приложила несколько снимков, на одном из которых появляется примадонна.
После начала спецоперации Алла Пугачева улетела в Тель-Авив вместе с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. Несмотря на переезд, она продолжила общаться с семьей модельера.
Прошлой осенью Пугачева побывала в гостях у семьи Юдашкиных. Она сделала совместный снимок с Мариной и внучкой модельера Агатой.
*Признан Минюстом иноагентом
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ШоубизАлла ПугачеваВалентин ЮдашкинТель-Авив
 
 
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