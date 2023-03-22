Карбоновый полигон для изучения выбросов метана хотят создать в Якутии
© Фото : пресс-служба Главы Республики Саха / Мария ВасильеваУчастники Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутии
Участники Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутии
ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Власти Якутии намерены инициировать создание в республике карбонового полигона, чтобы оценить возможные выбросы во время таяния вечной мерзлоты, сообщил ректор Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Анатолий Николаев.
В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в которой принимают ученые и специалисты разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
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"Насчет того, что есть угроза того, что мерзлота тает и может быть выброс метана, - это, действительно, вызывает опасение. Сейчас республика будет инициировать создание на ее территории карбонового полигона. Университет готов включиться в эту работу, в этот проект", - сказал Николаев во время выступления на пленарном заседании.
По его словам, еще ряд республиканских институтов готовы подключиться к работе над проектом.
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"Самым главным аспектом карбонового полигона в Якутии будет изучение реакции мерзлоты. Потому что она разная, по-разному реагирует, будь то на севере или на юге (Якутии – ред.), в зависимости от типов почв и так далее", - уточнил ректор СВФУ.
Николаев отметил, что карбоновые полигоны уже появляются в некоторых регионах, например, в Томской области с помощью карбонового полигона изучают влияние болот, а в Якутии будут оценивать выбросы при деградации мерзлоты из-за потепления климата.