https://ria.ru/20230322/poligon-1859854175.html

Карбоновый полигон для изучения выбросов метана хотят создать в Якутии

Карбоновый полигон для изучения выбросов метана хотят создать в Якутии - РИА Новости, 22.03.2023

Карбоновый полигон для изучения выбросов метана хотят создать в Якутии

Власти Якутии намерены инициировать создание в республике карбонового полигона, чтобы оценить возможные выбросы во время таяния вечной мерзлоты, сообщил ректор... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:54

2023-03-22T17:54

2023-03-22T17:54

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

россия

якутск

арктический совет

климат

мерзлота

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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Власти Якутии намерены инициировать создание в республике карбонового полигона, чтобы оценить возможные выбросы во время таяния вечной мерзлоты, сообщил ректор Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Анатолий Николаев. В Якутске в среду открылась научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, участие в которой принимают ученые и специалисты разных отраслей из ряда регионов России, а также Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. Мероприятие проходит в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. По его словам, еще ряд республиканских институтов готовы подключиться к работе над проектом. Николаев отметил, что карбоновые полигоны уже появляются в некоторых регионах, например, в Томской области с помощью карбонового полигона изучают влияние болот, а в Якутии будут оценивать выбросы при деградации мерзлоты из-за потепления климата.

https://ria.ru/20230315/uscherb-1858056286.html

россия

якутск

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Алёна Пава

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Алёна Пава

россия, якутск, арктический совет, климат, мерзлота