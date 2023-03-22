https://ria.ru/20230322/plan-1859745791.html

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план, заявили в Кремле

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.03.2023

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Кремле не обсуждали план по урегулированию ситуации на Украине,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:38

2023-03-22T12:38

2023-03-22T14:39

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Кремле не обсуждали план по урегулированию ситуации на Украине, предложенный Киевом, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Украинский мирный план не обсуждался, был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план. Президент Путин сам об этом говорил", — сообщил представитель Кремля.Он добавил, что обсуждение киевской инициативы касается скорее двусторонних отношений между Китаем и Украиной.Владимир Зеленский на саммите G20 выдвинул "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности страны.Как писали СМИ, на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой президент Украины посетовал, что власти КНР не ответили на предложение присоединиться к киевскому мирному плану.Власти Китая в феврале вышли с собственной инициативой по урегулированию ситуации на Украине. План Пекина включает 12 пунктов, в том числе призыв к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

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