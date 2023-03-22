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Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 22.03.2023 (обновлено: 14:39 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/plan-1859745791.html
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план, заявили в Кремле
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.03.2023
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Кремле не обсуждали план по урегулированию ситуации на Украине,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:38
2023-03-22T14:39
специальная военная операция на украине
китай
в мире
россия
украина
владимир путин
си цзиньпин
оон
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Кремле не обсуждали план по урегулированию ситуации на Украине, предложенный Киевом, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Украинский мирный план не обсуждался, был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план. Президент Путин сам об этом говорил", — сообщил представитель Кремля.Он добавил, что обсуждение киевской инициативы касается скорее двусторонних отношений между Китаем и Украиной.Владимир Зеленский на саммите G20 выдвинул "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности страны.Как писали СМИ, на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой президент Украины посетовал, что власти КНР не ответили на предложение присоединиться к киевскому мирному плану.Власти Китая в феврале вышли с собственной инициативой по урегулированию ситуации на Украине. План Пекина включает 12 пунктов, в том числе призыв к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html
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китай, в мире, россия, украина, владимир путин, си цзиньпин, оон, большая двадцатка, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Китай, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ООН, Большая двадцатка, Дмитрий Песков
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план, заявили в Кремле

Песков: лидеры России и КНР Путин и Си Цзиньпин не обсуждали мирный план Киева по Украине

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Кремле не обсуждали план по урегулированию ситуации на Украине, предложенный Киевом, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Украинский мирный план не обсуждался, был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план. Президент Путин сам об этом говорил", — сообщил представитель Кремля.
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Он добавил, что обсуждение киевской инициативы касается скорее двусторонних отношений между Китаем и Украиной.
Владимир Зеленский на саммите G20 выдвинул "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности страны.
Как писали СМИ, на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой президент Украины посетовал, что власти КНР не ответили на предложение присоединиться к киевскому мирному плану.
Власти Китая в феврале вышли с собственной инициативой по урегулированию ситуации на Украине. План Пекина включает 12 пунктов, в том числе призыв к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
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Специальная военная операция на УкраинеКитайВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинСи ЦзиньпинООНБольшая двадцаткаДмитрий Песков
 
 
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