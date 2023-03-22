Рейтинг@Mail.ru
Решение Путина вызвало настоящий переполох на Западе, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:04 22.03.2023 (обновлено: 11:16 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/perepolokh-1859659166.html
Решение Путина вызвало настоящий переполох на Западе, пишут СМИ
Решение Путина вызвало настоящий переполох на Западе, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2023
Решение Путина вызвало настоящий переполох на Западе, пишут СМИ
Президент России Владимир Путин заручился поддержкой развивающихся стран и устроил на Западе настоящий переполох, осудив продвигаемую США внешнюю политику,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T05:04
2023-03-22T11:16
в мире
россия
сша
китай
владимир путин
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859614346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08a3a3c5702f337b2db76bed79d962c4.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заручился поддержкой развивающихся стран и устроил на Западе настоящий переполох, осудив продвигаемую США внешнюю политику, написали обозреватели The Wall Street Journal Энн Симмонс и Остин Рэмзи.По их мнению, сближение России и Китая вызывает серьезную озабоченность в западных столицах, где рассматривают "эту пару как потенциально мощного соперника США и их союзников".Ранее Путин заявил, что взаимодействие России и Китая на международной арене способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности.
https://ria.ru/20230322/nedovolstvo-1859650242.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859614346_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_1e18a9093359fff2b105870666197064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, китай, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Решение Путина вызвало настоящий переполох на Западе, пишут СМИ

WSJ: Запад серьезно обеспокоен поддержкой Путина со стороны развивающихся стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заручился поддержкой развивающихся стран и устроил на Западе настоящий переполох, осудив продвигаемую США внешнюю политику, написали обозреватели The Wall Street Journal Энн Симмонс и Остин Рэмзи.
«

"Си Цзиньпин и Владимир Путин осудили возглавляемый США так называемый геополитический порядок и заручились поддержкой своего видения многополярного мира, особенно среди развивающихся стран", — отметили журналисты.

По их мнению, сближение России и Китая вызывает серьезную озабоченность в западных столицах, где рассматривают "эту пару как потенциально мощного соперника США и их союзников".
Ранее Путин заявил, что взаимодействие России и Китая на международной арене способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности.
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Пушков резко ответил на недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина
Вчера, 01:22
 
В миреРоссияСШАКитайВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала