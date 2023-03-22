Решение Путина вызвало настоящий переполох на Западе, пишут СМИ
WSJ: Запад серьезно обеспокоен поддержкой Путина со стороны развивающихся стран
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заручился поддержкой развивающихся стран и устроил на Западе настоящий переполох, осудив продвигаемую США внешнюю политику, написали обозреватели The Wall Street Journal Энн Симмонс и Остин Рэмзи.
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"Си Цзиньпин и Владимир Путин осудили возглавляемый США так называемый геополитический порядок и заручились поддержкой своего видения многополярного мира, особенно среди развивающихся стран", — отметили журналисты.
По их мнению, сближение России и Китая вызывает серьезную озабоченность в западных столицах, где рассматривают "эту пару как потенциально мощного соперника США и их союзников".
Ранее Путин заявил, что взаимодействие России и Китая на международной арене способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности.