https://ria.ru/20230322/perepolokh-1859659166.html

Решение Путина вызвало настоящий переполох на Западе, пишут СМИ

Решение Путина вызвало настоящий переполох на Западе, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2023

Решение Путина вызвало настоящий переполох на Западе, пишут СМИ

Президент России Владимир Путин заручился поддержкой развивающихся стран и устроил на Западе настоящий переполох, осудив продвигаемую США внешнюю политику,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T05:04

2023-03-22T05:04

2023-03-22T11:16

в мире

россия

сша

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заручился поддержкой развивающихся стран и устроил на Западе настоящий переполох, осудив продвигаемую США внешнюю политику, написали обозреватели The Wall Street Journal Энн Симмонс и Остин Рэмзи.По их мнению, сближение России и Китая вызывает серьезную озабоченность в западных столицах, где рассматривают "эту пару как потенциально мощного соперника США и их союзников".Ранее Путин заявил, что взаимодействие России и Китая на международной арене способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности.

https://ria.ru/20230322/nedovolstvo-1859650242.html

россия

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, китай, владимир путин, си цзиньпин