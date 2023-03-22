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Россия и Китай подтвердили переход к многополярному миру, считает эксперт - РИА Новости, 22.03.2023
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14:50 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/perekhod-1859789276.html
Россия и Китай подтвердили переход к многополярному миру, считает эксперт
Россия и Китай подтвердили переход к многополярному миру, считает эксперт - РИА Новости, 22.03.2023
Россия и Китай подтвердили переход к многополярному миру, считает эксперт
Российско-китайский саммит в Москве стал подтверждением состоявшегося перехода к многополярному миру, заявила РИА Новости профессор политологии факультета... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:50
2023-03-22T14:50
в мире
китай
россия
москва
владимир путин
си цзиньпин
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ТУНИС, 22 мар - РИА Новости. Российско-китайский саммит в Москве стал подтверждением состоявшегося перехода к многополярному миру, заявила РИА Новости профессор политологии факультета экономики и политики Каирского университета Нурхан аш-Шейх. По словам аш-Шейх, визит председателя КНР является определяющей вехой не только для Москвы и Пекина, но и для всего мира. Страны Юга, отметила она, среди которых и большие авторитетные государства, "всерьез намерены присоединиться к системе более справедливого и сбалансированного многополярного мира", локомотивами которого сегодня выступают Россия и Китай. "Этот саммит - черта между двумя периодами мирового порядка, и подтверждение того, что на практике был совершен переход к многополярной системе. Это также является подтверждением того, что две великие державы стремятся к упрочнению международной безопасности и мира, разрешению всех противостояний как на региональном, так и на международном уровне", - сказала профессор Каирского университета. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина посетил Москву с государственным визитом 20-22 марта, это была его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
https://ria.ru/20230322/miroporyadok-1859618920.html
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в мире, китай, россия, москва, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Россия и Китай подтвердили переход к многополярному миру, считает эксперт

Политолог аш-Шейх: саммит России и Китая подтвердил переход к многополярной системе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги КНР и России. Архивное фото
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ТУНИС, 22 мар - РИА Новости. Российско-китайский саммит в Москве стал подтверждением состоявшегося перехода к многополярному миру, заявила РИА Новости профессор политологии факультета экономики и политики Каирского университета Нурхан аш-Шейх.
По словам аш-Шейх, визит председателя КНР является определяющей вехой не только для Москвы и Пекина, но и для всего мира. Страны Юга, отметила она, среди которых и большие авторитетные государства, "всерьез намерены присоединиться к системе более справедливого и сбалансированного многополярного мира", локомотивами которого сегодня выступают Россия и Китай.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
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"Этот саммит - черта между двумя периодами мирового порядка, и подтверждение того, что на практике был совершен переход к многополярной системе. Это также является подтверждением того, что две великие державы стремятся к упрочнению международной безопасности и мира, разрешению всех противостояний как на региональном, так и на международном уровне", - сказала профессор Каирского университета.
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина посетил Москву с государственным визитом 20-22 марта, это была его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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