Эрдоган рассчитывает поговорить с Путиным в ближайшие дни
Эрдоган заявил, что рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным в ближайшие дни
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
ТАМБУЛ, 22 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что рассчитывает провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие два дня.
"В ближайшие два-три дня планирую провести еще один разговор с господином Путиным", - заявил Эрдоган в интервью телеканалу NTV.
По его словам, он активно обсуждал с Путиным реализацию "зерновой" сделки и возможность обработки российского зерна на турецких мельницах и отправки его беднейшим африканским странам по инициативе российского президента.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.