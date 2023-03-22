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Эрдоган рассчитывает поговорить с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 22.03.2023
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22:46 22.03.2023 (обновлено: 22:59 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/peregovory-1859915111.html
Эрдоган рассчитывает поговорить с Путиным в ближайшие дни
Эрдоган рассчитывает поговорить с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 22.03.2023
Эрдоган рассчитывает поговорить с Путиным в ближайшие дни
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что рассчитывает провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие два... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T22:46
2023-03-22T22:59
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
россия
в мире
украина
оон
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ТАМБУЛ, 22 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что рассчитывает провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие два дня."В ближайшие два-три дня планирую провести еще один разговор с господином Путиным", - заявил Эрдоган в интервью телеканалу NTV.По его словам, он активно обсуждал с Путиным реализацию "зерновой" сделки и возможность обработки российского зерна на турецких мельницах и отправки его беднейшим африканским странам по инициативе российского президента.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230314/zerno-1857878950.html
https://ria.ru/20230316/erdogan-1858281199.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, в мире, украина, оон
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Россия, В мире, Украина, ООН
Эрдоган рассчитывает поговорить с Путиным в ближайшие дни

Эрдоган заявил, что рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным в ближайшие дни

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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ТАМБУЛ, 22 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что рассчитывает провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие два дня.
"В ближайшие два-три дня планирую провести еще один разговор с господином Путиным", - заявил Эрдоган в интервью телеканалу NTV.
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МИД: Россия проинформировала Турцию и Украину о позиции по зерновой сделке
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По его словам, он активно обсуждал с Путиным реализацию "зерновой" сделки и возможность обработки российского зерна на турецких мельницах и отправки его беднейшим африканским странам по инициативе российского президента.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинРоссияВ миреУкраинаООН
 
 
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