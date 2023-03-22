https://ria.ru/20230322/peregovory-1859889429.html
В Минобороны подтвердили переговоры Шойгу с турецким коллегой
В Минобороны подтвердили переговоры Шойгу с турецким коллегой - РИА Новости, 22.03.2023
В Минобороны подтвердили переговоры Шойгу с турецким коллегой
Переговоры министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара прошли по инициативе Анкары, обсуждались "зерновая сделка", Сирия и Карабах, сообщили в РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T19:39
2023-03-22T19:39
2023-03-22T19:47
турция
россия
сергей шойгу
хулуси акар
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
зерновая сделка
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Переговоры министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара прошли по инициативе Анкары, обсуждались "зерновая сделка", Сирия и Карабах, сообщили в среду в Минобороны РФ.Ранее в турецком минобороны сообщили, что Акар в телефонных переговорах с Шойгу обсудил "зерновую сделку", подчеркнул важность бесперебойных поставок зерна."По инициативе турецкой стороны 22 марта 2023 года проведены телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с Министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе переговоров стороны обсудили результаты реализации "Черноморской инициативы", вопросы сирийского и нагорно- карабахского урегулирования, а также другие направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230320/sdelka-1859292736.html
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турция, россия, сергей шойгу, хулуси акар, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), зерновая сделка
Турция, Россия, Сергей Шойгу, Хулуси Акар, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Зерновая сделка
В Минобороны подтвердили переговоры Шойгу с турецким коллегой
Минобороны: Шойгу обсудил с турецким коллегой Акаром зерновую сделку, Сирию и Карабах