https://ria.ru/20230322/peregovory-1859889429.html

В Минобороны подтвердили переговоры Шойгу с турецким коллегой

В Минобороны подтвердили переговоры Шойгу с турецким коллегой - РИА Новости, 22.03.2023

В Минобороны подтвердили переговоры Шойгу с турецким коллегой

Переговоры министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара прошли по инициативе Анкары, обсуждались "зерновая сделка", Сирия и Карабах, сообщили в РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T19:39

2023-03-22T19:39

2023-03-22T19:47

турция

россия

сергей шойгу

хулуси акар

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

зерновая сделка

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Переговоры министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара прошли по инициативе Анкары, обсуждались "зерновая сделка", Сирия и Карабах, сообщили в среду в Минобороны РФ.Ранее в турецком минобороны сообщили, что Акар в телефонных переговорах с Шойгу обсудил "зерновую сделку", подчеркнул важность бесперебойных поставок зерна."По инициативе турецкой стороны 22 марта 2023 года проведены телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с Министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе переговоров стороны обсудили результаты реализации "Черноморской инициативы", вопросы сирийского и нагорно- карабахского урегулирования, а также другие направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230320/sdelka-1859292736.html

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турция, россия, сергей шойгу, хулуси акар, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), зерновая сделка