Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны подтвердили переговоры Шойгу с турецким коллегой - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 22.03.2023 (обновлено: 19:47 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/peregovory-1859889429.html
В Минобороны подтвердили переговоры Шойгу с турецким коллегой
В Минобороны подтвердили переговоры Шойгу с турецким коллегой - РИА Новости, 22.03.2023
В Минобороны подтвердили переговоры Шойгу с турецким коллегой
Переговоры министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара прошли по инициативе Анкары, обсуждались "зерновая сделка", Сирия и Карабах, сообщили в РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T19:39
2023-03-22T19:47
турция
россия
сергей шойгу
хулуси акар
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840330485_0:53:2976:1727_1920x0_80_0_0_ee6d4ed7ac50798416c20f523fe8e276.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Переговоры министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара прошли по инициативе Анкары, обсуждались "зерновая сделка", Сирия и Карабах, сообщили в среду в Минобороны РФ.Ранее в турецком минобороны сообщили, что Акар в телефонных переговорах с Шойгу обсудил "зерновую сделку", подчеркнул важность бесперебойных поставок зерна."По инициативе турецкой стороны 22 марта 2023 года проведены телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с Министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе переговоров стороны обсудили результаты реализации "Черноморской инициативы", вопросы сирийского и нагорно- карабахского урегулирования, а также другие направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230320/sdelka-1859292736.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840330485_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_dd60be7a47e590e54cceef807238c8cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, сергей шойгу, хулуси акар, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), зерновая сделка
Турция, Россия, Сергей Шойгу, Хулуси Акар, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Зерновая сделка
В Минобороны подтвердили переговоры Шойгу с турецким коллегой

Минобороны: Шойгу обсудил с турецким коллегой Акаром зерновую сделку, Сирию и Карабах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Переговоры министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара прошли по инициативе Анкары, обсуждались "зерновая сделка", Сирия и Карабах, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Ранее в турецком минобороны сообщили, что Акар в телефонных переговорах с Шойгу обсудил "зерновую сделку", подчеркнул важность бесперебойных поставок зерна.
"По инициативе турецкой стороны 22 марта 2023 года проведены телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с Министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе переговоров стороны обсудили результаты реализации "Черноморской инициативы", вопросы сирийского и нагорно- карабахского урегулирования, а также другие направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес", - сообщили в Минобороны РФ.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
В ООН прокомментировали требования России по зерновой сделке
20 марта, 19:49
 
ТурцияРоссияСергей ШойгуХулуси АкарВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Зерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала