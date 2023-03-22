https://ria.ru/20230322/parad-1859771081.html
В параде на Красной площади примут участие более десяти тысяч человек
В параде на Красной площади примут участие более десяти тысяч человек - РИА Новости, 22.03.2023
В параде на Красной площади примут участие более десяти тысяч человек
Более 10 тысяч человек примут участие в параде в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, планируется использовать 125... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:44
2023-03-22T13:44
2023-03-22T13:44
россия
сергей шойгу
москва
день победы
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 10 тысяч человек примут участие в параде в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, планируется использовать 125 единиц техники, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Начнем рассмотрение вопроса о ходе подготовки к военному параду на Красной площади, посвященному 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и военной техники", - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ. Он добавил, что в 2023 году военные парады пройдут в 28 городах России, а всего в них задействуют более 55 тысяч человек, около 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники. "Наш народ хорошо помнит уроки прошлого, знает, что только сплотившись можно одолеть врага, защитить свой дом, детей и страну. К сожалению, сейчас мы видим возрождение гибельной идеологии нацизма, попытки переписать историю, оправдать преступников, на руках которых кровь мирных людей", - добавил министр. По его словам, в ходе специальной военной операции российские военнослужащие, как и красноармейцы во время Великой Отечественной войны, совершают подвиги, действуют мужественно и решительно. Такие действия Шойгу назвал свидетельством преемственности поколений, верности героическим традициям и стремлением защитить мирных жителей от неонацистов.
https://ria.ru/20220511/gosduma-1787881835.html
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россия, сергей шойгу, москва, день победы
Россия, Сергей Шойгу, Москва, День Победы
В параде на Красной площади примут участие более десяти тысяч человек
Шойгу: в параде на Красной площади примут участие более десяти тысяч человек
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 10 тысяч человек примут участие в параде в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, планируется использовать 125 единиц техники, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Начнем рассмотрение вопроса о ходе подготовки к военному параду
на Красной площади, посвященному 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и военной техники", - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ.
Он добавил, что в 2023 году военные парады пройдут в 28 городах России, а всего в них задействуют более 55 тысяч человек, около 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.
"Наш народ хорошо помнит уроки прошлого, знает, что только сплотившись можно одолеть врага, защитить свой дом, детей и страну. К сожалению, сейчас мы видим возрождение гибельной идеологии нацизма, попытки переписать историю, оправдать преступников, на руках которых кровь мирных людей", - добавил министр.
По его словам, в ходе специальной военной операции российские военнослужащие, как и красноармейцы во время Великой Отечественной войны, совершают подвиги, действуют мужественно и решительно. Такие действия Шойгу назвал свидетельством преемственности поколений, верности героическим традициям и стремлением защитить мирных жителей от неонацистов.
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