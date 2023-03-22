https://ria.ru/20230322/obstrel-1859909596.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 22.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в 21.48 обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО, выпустив 10 ракет, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T21:58

2023-03-22T21:58

2023-03-22T22:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

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украина

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска в 21.48 обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО, выпустив 10 ракет, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

донецк

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, сцкк