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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 22.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:58 22.03.2023 (обновлено: 22:09 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/obstrel-1859909596.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 22.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 21.48 обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО, выпустив 10 ракет, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T21:58
2023-03-22T22:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска в 21.48 обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО, выпустив 10 ракет, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска в 21.48 обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО, выпустив 10 ракет, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.48 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
"От здания ничего не осталось": Петровский района Донецка после обстрела
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований около четырех часов утра.

Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецк

Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований около четырех часов утра.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

По Петровскому району города была выпущена ракета из комплекса "Точка-У".

Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

По Петровскому району города была выпущена ракета из комплекса "Точка-У".

© РИА Новости / Сергей Батурин
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2 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

На место происшествия выехали экстренные службы города, правоохранители и представители СЦКК.

Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

На место происшествия выехали экстренные службы города, правоохранители и представители СЦКК.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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3 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Ударом уничтожено здание водоканала, который обслуживал сети района.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

Ударом уничтожено здание водоканала, который обслуживал сети района.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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4 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено", — рассказал начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

"От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено", — рассказал начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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5 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

К счастью, обошлось без пострадавших.

Сотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

К счастью, обошлось без пострадавших.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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6 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Петровский район Донецка — самая отдаленная от центра часть города.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

Петровский район Донецка — самая отдаленная от центра часть города.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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7 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
8 из 8

Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований около четырех часов утра.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
1 из 8

По Петровскому району города была выпущена ракета из комплекса "Точка-У".

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
2 из 8

На место происшествия выехали экстренные службы города, правоохранители и представители СЦКК.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
3 из 8

Ударом уничтожено здание водоканала, который обслуживал сети района.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
4 из 8

"От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено", — рассказал начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
5 из 8

К счастью, обошлось без пострадавших.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
6 из 8

Петровский район Донецка — самая отдаленная от центра часть города.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
7 из 8

С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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