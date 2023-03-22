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Украинские войска трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 22.03.2023
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18:36 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/obstre-1859874409.html
Украинские войска трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 22.03.2023
Украинские войска трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:36
2023-03-22T18:36
в мире
куйбышевский район
донецк
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
куйбышевский район
донецк
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в мире, куйбышевский район, донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика
В мире, Куйбышевский район, Донецк, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика
Украинские войска трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за полчаса трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.40 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 17.55 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.10 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", – говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
"От здания ничего не осталось": Петровский района Донецка после обстрела
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований около четырех часов утра.

Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецк

Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований около четырех часов утра.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

По Петровскому району города была выпущена ракета из комплекса "Точка-У".

Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

По Петровскому району города была выпущена ракета из комплекса "Точка-У".

© РИА Новости / Сергей Батурин
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2 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

На место происшествия выехали экстренные службы города, правоохранители и представители СЦКК.

Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

На место происшествия выехали экстренные службы города, правоохранители и представители СЦКК.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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3 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Ударом уничтожено здание водоканала, который обслуживал сети района.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

Ударом уничтожено здание водоканала, который обслуживал сети района.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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4 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено", — рассказал начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

"От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено", — рассказал начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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5 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

К счастью, обошлось без пострадавших.

Сотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

К счастью, обошлось без пострадавших.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

Петровский район Донецка — самая отдаленная от центра часть города.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

Петровский район Донецка — самая отдаленная от центра часть города.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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7 из 8
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка

С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
8 из 8

Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований около четырех часов утра.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
1 из 8

По Петровскому району города была выпущена ракета из комплекса "Точка-У".

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
2 из 8

На место происшествия выехали экстренные службы города, правоохранители и представители СЦКК.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
3 из 8

Ударом уничтожено здание водоканала, который обслуживал сети района.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
4 из 8

"От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено", — рассказал начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
5 из 8

К счастью, обошлось без пострадавших.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
6 из 8

Петровский район Донецка — самая отдаленная от центра часть города.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
7 из 8

С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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8 из 8
 
В миреКуйбышевский районДонецкСЦККНАТОДонецкая Народная Республика
 
 
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