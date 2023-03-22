https://ria.ru/20230322/obstre-1859874409.html

Украинские войска трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 22.03.2023

Украинские войска трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T18:36

2023-03-22T18:36

2023-03-22T18:36

в мире

куйбышевский район

донецк

сцкк

нато

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859749549_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_d75e6ef69876ddb9c8e7ae578a99ad53.jpg

ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, куйбышевский район, донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика