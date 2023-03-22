Глава Якутии приветствовал участников конференции по климату
© Фото : Пресс-служба главы ЯкутииГлава Республики Саха Айсен Николаев
© Фото : Пресс-служба главы Якутии
ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Якутия накопила огромный опыт в изучении процессов таяния вечной мерзлоты и климатических изменений, и готова этим опытом делиться, масштабировать на другие регионы страны и мира, говорится в приветствии главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева участникам Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты.
Крупномасштабная конференция проходит в Якутске 22-24 марта по инициативе Якутии в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
"Сегодня Якутск стал площадкой для поиска учеными и экспертами совместных практических и научно обоснованных решений для адаптации экономики к изменению климата. Представители научных и научно-образовательных учреждений из многих регионов России, а также из Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, США и Японии обсудят влияние изменения климата на социально-экономическое развитие стран и регионов, задачи экологического мониторинга и прогнозирования, перспективные технологии, направленные на минимизацию рисков для окружающей среды, а также – для населения, инженерной и социальной инфраструктуры, возведенной на мерзлых грунтах", - говорится в приветствии.
Примечательно, что конференция объединит и молодых ученых. Несомненно, участие в конференции будет их мотивировать к дальнейшим научным исследованиям, отметил глава Якутии.
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"Уверен, что конструктивный диалог, обмен мнениями, методиками и разработками на полях конференции будут способствовать разработке системы мер, которые позволят снизить риски от таяния вечной мерзлоты и от изменения климата для нас и других северных регионов страны и мира", - подчеркнул Николаев.