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Глава Якутии приветствовал участников конференции по климату - РИА Новости, 22.03.2023
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Шапка супертега Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
10:27 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/nikolaev-1859697101.html
Глава Якутии приветствовал участников конференции по климату
Глава Якутии приветствовал участников конференции по климату - РИА Новости, 22.03.2023
Глава Якутии приветствовал участников конференции по климату
Якутия накопила огромный опыт в изучении процессов таяния вечной мерзлоты и климатических изменений, и готова этим опытом делиться, масштабировать на другие... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:27
2023-03-22T10:27
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
арктический совет
айсен николаев
якутск
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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Якутия накопила огромный опыт в изучении процессов таяния вечной мерзлоты и климатических изменений, и готова этим опытом делиться, масштабировать на другие регионы страны и мира, говорится в приветствии главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева участникам Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты.Крупномасштабная конференция проходит в Якутске 22-24 марта по инициативе Якутии в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах."Сегодня Якутск стал площадкой для поиска учеными и экспертами совместных практических и научно обоснованных решений для адаптации экономики к изменению климата. Представители научных и научно-образовательных учреждений из многих регионов России, а также из Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, США и Японии обсудят влияние изменения климата на социально-экономическое развитие стран и регионов, задачи экологического мониторинга и прогнозирования, перспективные технологии, направленные на минимизацию рисков для окружающей среды, а также – для населения, инженерной и социальной инфраструктуры, возведенной на мерзлых грунтах", - говорится в приветствии.Примечательно, что конференция объединит и молодых ученых. Несомненно, участие в конференции будет их мотивировать к дальнейшим научным исследованиям, отметил глава Якутии.
https://ria.ru/20230322/korchunov-1859695379.html
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арктический совет, айсен николаев, якутск
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Арктический совет, Айсен Николаев, Якутск

Глава Якутии приветствовал участников конференции по климату

© Фото : Пресс-служба главы ЯкутииГлава Республики Саха Айсен Николаев
Глава Республики Саха Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Пресс-служба главы Якутии
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Якутия накопила огромный опыт в изучении процессов таяния вечной мерзлоты и климатических изменений, и готова этим опытом делиться, масштабировать на другие регионы страны и мира, говорится в приветствии главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева участникам Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты.
Крупномасштабная конференция проходит в Якутске 22-24 марта по инициативе Якутии в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Корчунов: конференция в Якутске поможет ученым в изучении вечной мерзлоты
Вчера, 10:23
"Сегодня Якутск стал площадкой для поиска учеными и экспертами совместных практических и научно обоснованных решений для адаптации экономики к изменению климата. Представители научных и научно-образовательных учреждений из многих регионов России, а также из Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, США и Японии обсудят влияние изменения климата на социально-экономическое развитие стран и регионов, задачи экологического мониторинга и прогнозирования, перспективные технологии, направленные на минимизацию рисков для окружающей среды, а также – для населения, инженерной и социальной инфраструктуры, возведенной на мерзлых грунтах", - говорится в приветствии.
Примечательно, что конференция объединит и молодых ученых. Несомненно, участие в конференции будет их мотивировать к дальнейшим научным исследованиям, отметил глава Якутии.
«
"Уверен, что конструктивный диалог, обмен мнениями, методиками и разработками на полях конференции будут способствовать разработке системы мер, которые позволят снизить риски от таяния вечной мерзлоты и от изменения климата для нас и других северных регионов страны и мира", - подчеркнул Николаев.
 
Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыАрктический советАйсен НиколаевЯкутск
 
 
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