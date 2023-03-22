https://ria.ru/20230322/nikolaev-1859697101.html

Глава Якутии приветствовал участников конференции по климату

Глава Якутии приветствовал участников конференции по климату - РИА Новости, 22.03.2023

Глава Якутии приветствовал участников конференции по климату

Якутия накопила огромный опыт в изучении процессов таяния вечной мерзлоты и климатических изменений, и готова этим опытом делиться, масштабировать на другие... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:27

2023-03-22T10:27

2023-03-22T10:27

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

арктический совет

айсен николаев

якутск

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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Якутия накопила огромный опыт в изучении процессов таяния вечной мерзлоты и климатических изменений, и готова этим опытом делиться, масштабировать на другие регионы страны и мира, говорится в приветствии главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева участникам Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты.Крупномасштабная конференция проходит в Якутске 22-24 марта по инициативе Якутии в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах."Сегодня Якутск стал площадкой для поиска учеными и экспертами совместных практических и научно обоснованных решений для адаптации экономики к изменению климата. Представители научных и научно-образовательных учреждений из многих регионов России, а также из Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, США и Японии обсудят влияние изменения климата на социально-экономическое развитие стран и регионов, задачи экологического мониторинга и прогнозирования, перспективные технологии, направленные на минимизацию рисков для окружающей среды, а также – для населения, инженерной и социальной инфраструктуры, возведенной на мерзлых грунтах", - говорится в приветствии.Примечательно, что конференция объединит и молодых ученых. Несомненно, участие в конференции будет их мотивировать к дальнейшим научным исследованиям, отметил глава Якутии.

https://ria.ru/20230322/korchunov-1859695379.html

якутск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

арктический совет, айсен николаев, якутск