https://ria.ru/20230322/neyroset-1859660468.html
Стало известно, кто может остаться без работы из-за нейросетей
Стало известно, кто может остаться без работы из-за нейросетей - РИА Новости, 22.03.2023
Стало известно, кто может остаться без работы из-за нейросетей
Нейросети в будущем могут оставить без работы многих специалистов, в том числе дизайнеров, копирайтеров, маркетологов, программистов, так считает почти половина РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T05:17
2023-03-22T05:17
2023-03-22T09:44
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Нейросети в будущем могут оставить без работы многих специалистов, в том числе дизайнеров, копирайтеров, маркетологов, программистов, так считает почти половина опрошенных руководителей российских компаний и начальников отделов в организациях, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре Зарплаты.ру. "Уже сейчас идут бурные обсуждения, что нейросети, вероятно, в будущем смогут полностью заменить специалистов ряда профессий. Уверены, что так и будет, 18% опрошенных, а практически половина (47%) считают, что это вероятно, но не в ближайшее время. Еще 24% думают, что полностью заменить сотрудника нейросеть не сможет, но станет подспорьем в ряде задач, 9% респондентов относятся к нейросетям скептически и уверены, что они не смогут полностью заменить сотрудников, а 2% затруднились ответить", - подсчитали в компании по итогам исследования мнений более 1,7 тысячи респондентов по всей России. Как считают уверенные в возможностях искусственного интеллекта участники исследования (был доступен множественный выбор вариантов ответа), в будущем нейросеть сможет заменить дизайнеров (53% ответов), маркетологов (46%), копирайтеров (45%), программистов и логистов (по 42%), бухгалтеров (33%), менеджеров по продажам (27%), HR-специалистов (26%), финансистов (22%), социологов (20%), юристов (15%), журналистов (13%), преподавателей (12%) и психологов (10%). Кроме того, исследование показало, что о чат-боте с искусственным интеллектом ChatGPT знают 55% респондентов. Также 22% работодателей ищут в штат сотрудников, которые разбираются в ChatGPT. В основном таких сотрудников ищут в компаниях, которые работают в IT – 16%, финансовой сфере и строительстве – по 13%, автобизнесе – 10%, промышленности – 8%, маркетинге, сфере услуг, продажах – по 7%, медицине – и энергетике – по 5%. По данным исследования, руководители готовы доверить нейросети переводы (51%), техническую поддержку (46%), подготовку аналитики (45%), генерацию текста (44%), создание дизайна (43%), ведение коммуникации (34%), написание кода (33%) и задачи, связанные с обучением людей (23%). Наиболее остро, на взгляд респондентов, во внедрении искусственного интеллекта нуждаются IT (21% опрошенных), финансовая сфера (14%), маркетинг и сфера услуг (по 11%), образование (8%), продажи (6%), промышленность и медицина (по 5%).
https://ria.ru/20230322/khakery-1859661080.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, технологии, навигатор абитуриента, кем стать
Общество, Россия, Технологии, Наука, Навигатор абитуриента, Кем стать
Стало известно, кто может остаться без работы из-за нейросетей
"Зарплата.ру": нейросети могут оставить без работы бухгалтеров и юристов
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Нейросети в будущем могут оставить без работы многих специалистов, в том числе дизайнеров, копирайтеров, маркетологов, программистов, так считает почти половина опрошенных руководителей российских компаний и начальников отделов в организациях, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре Зарплаты.ру.
"Уже сейчас идут бурные обсуждения, что нейросети, вероятно, в будущем смогут полностью заменить специалистов ряда профессий. Уверены, что так и будет, 18% опрошенных, а практически половина (47%) считают, что это вероятно, но не в ближайшее время. Еще 24% думают, что полностью заменить сотрудника нейросеть не сможет, но станет подспорьем в ряде задач, 9% респондентов относятся к нейросетям скептически и уверены, что они не смогут полностью заменить сотрудников, а 2% затруднились ответить", - подсчитали в компании по итогам исследования мнений более 1,7 тысячи респондентов по всей России
.
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Как считают уверенные в возможностях искусственного интеллекта участники исследования (был доступен множественный выбор вариантов ответа), в будущем нейросеть сможет заменить дизайнеров (53% ответов), маркетологов (46%), копирайтеров (45%), программистов и логистов (по 42%), бухгалтеров (33%), менеджеров по продажам (27%), HR-специалистов (26%), финансистов (22%), социологов (20%), юристов (15%), журналистов (13%), преподавателей (12%) и психологов (10%).
Кроме того, исследование показало, что о чат-боте с искусственным интеллектом ChatGPT знают 55% респондентов. Также 22% работодателей ищут в штат сотрудников, которые разбираются в ChatGPT. В основном таких сотрудников ищут в компаниях, которые работают в IT – 16%, финансовой сфере и строительстве – по 13%, автобизнесе – 10%, промышленности – 8%, маркетинге, сфере услуг, продажах – по 7%, медицине – и энергетике – по 5%.
По данным исследования, руководители готовы доверить нейросети переводы (51%), техническую поддержку (46%), подготовку аналитики (45%), генерацию текста (44%), создание дизайна (43%), ведение коммуникации (34%), написание кода (33%) и задачи, связанные с обучением людей (23%). Наиболее остро, на взгляд респондентов, во внедрении искусственного интеллекта нуждаются IT (21% опрошенных), финансовая сфера (14%), маркетинг и сфера услуг (по 11%), образование (8%), продажи (6%), промышленность и медицина (по 5%).
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