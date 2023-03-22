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Суд приговорил экс-главу волгоградского СУ СК к 20 годам колонии - РИА Новости, 22.03.2023
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10:18 22.03.2023 (обновлено: 13:08 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/muzraev-1859694747.html
Суд приговорил экс-главу волгоградского СУ СК к 20 годам колонии
Суд приговорил экс-главу волгоградского СУ СК к 20 годам колонии - РИА Новости, 22.03.2023
Суд приговорил экс-главу волгоградского СУ СК к 20 годам колонии
Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии бывшего руководителя управления СК по Волгоградской области Михаила Музраева, обвиняемого в покушении... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:18
2023-03-22T13:08
происшествия
волгоград
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии бывшего руководителя управления СК по Волгоградской области Михаила Музраева, обвиняемого в покушении на губернатора Андрея Бочарова, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Согласно обвинительному заключению, подсудимый организовал поджог дома главы региона, чтобы показать ему свое влияние в области. Кроме того, суд лишил его звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград.Сообщника злоумышленника, бизнесмена Владимира Зубкова, приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Это практически столько же, сколько просило обвинение (20 лет для Музраева и 15 лет для Зубкова).Музраева задержали в июне 2019 года и обвинили по трем статьям УК, в том числе о теракте, злоупотреблении полномочиями и незаконном хранении оружия. Зубкову вменяют только статью "Теракт". Свою вину они не признают.Как сообщало следствие, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию дома губернатора в Волгограде. По данным следствия, один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости безуспешно попытался поджечь стену дома, в котором проживал Бочаров с семьей. Как сообщал РИА Новости глава региона, этот дом он арендовал.Ремезов — главный арендатор Центрального рынка в Волгограде. По словам адвоката экс-главы СУ СК, Ремезов заявляет, что Зубков попросил его поджечь дом губернатора по требованию Музраева. Защита считает эти показания не соответствующими действительности. Адвокаты подсудимых просили суд их полностью оправдать.
https://ria.ru/20230316/terakt-1858298192.html
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происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд приговорил экс-главу волгоградского СУ СК к 20 годам колонии

Суд приговорил экс-главу волгоградского СУ СК Музраева к 20 годам колонии

© Фото : СУ СК по Волгоградской областиМихаил Музраев
Михаил Музраев - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : СУ СК по Волгоградской области
Михаил Музраев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии бывшего руководителя управления СК по Волгоградской области Михаила Музраева, обвиняемого в покушении на губернатора Андрея Бочарова, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
Согласно обвинительному заключению, подсудимый организовал поджог дома главы региона, чтобы показать ему свое влияние в области.
«
"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Музраеву 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сказал судья.
Кроме того, суд лишил его звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград.
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Сообщника злоумышленника, бизнесмена Владимира Зубкова, приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Это практически столько же, сколько просило обвинение (20 лет для Музраева и 15 лет для Зубкова).
Музраева задержали в июне 2019 года и обвинили по трем статьям УК, в том числе о теракте, злоупотреблении полномочиями и незаконном хранении оружия. Зубкову вменяют только статью "Теракт". Свою вину они не признают.
Как сообщало следствие, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию дома губернатора в Волгограде. По данным следствия, один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости безуспешно попытался поджечь стену дома, в котором проживал Бочаров с семьей. Как сообщал РИА Новости глава региона, этот дом он арендовал.
Ремезов — главный арендатор Центрального рынка в Волгограде. По словам адвоката экс-главы СУ СК, Ремезов заявляет, что Зубков попросил его поджечь дом губернатора по требованию Музраева. Защита считает эти показания не соответствующими действительности. Адвокаты подсудимых просили суд их полностью оправдать.
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