https://ria.ru/20230322/mq-9-1859851501.html

Экипажу Су-27 после инцидента с американским БПЛА вручили ордена Мужества

Экипажу Су-27 после инцидента с американским БПЛА вручили ордена Мужества - РИА Новости, 22.03.2023

Экипажу Су-27 после инцидента с американским БПЛА вручили ордена Мужества

Министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам, вылетевшим на перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, следует из... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:31

2023-03-22T17:31

2023-03-22T18:36

безопасность

россия

су-27

инцидент с американским беспилотником над черным морем

сергей шойгу

черное море

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам, вылетевшим на перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, следует из опубликованного в среду видео военного ведомства."Орденами Мужества награждены летчики самолетов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", — говорится в пояснении.Согласно пресс-релизу Минобороны, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря и двигался в сторону рубежей России. Для идентификации нарушителя в воздух поднялись российские истребители. Из-за резкого маневрирования американский аппарат перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские самолеты, как утверждается, в контакт с ним не вступали, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.

https://ria.ru/20230317/marshrut-1858635884.html

россия

черное море

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Награждение орденами Мужества летчиков, перехвативших американский беспилотник Награждение орденами Мужества летчиков, перехвативших американский беспилотник 2023-03-22T17:31 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, су-27, инцидент с американским беспилотником над черным морем, сергей шойгу, черное море