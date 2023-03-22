https://ria.ru/20230322/mq-9-1859851501.html
Экипажу Су-27 после инцидента с американским БПЛА вручили ордена Мужества
Экипажу Су-27 после инцидента с американским БПЛА вручили ордена Мужества - РИА Новости, 22.03.2023
Экипажу Су-27 после инцидента с американским БПЛА вручили ордена Мужества
Министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам, вылетевшим на перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, следует из... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:31
2023-03-22T17:31
2023-03-22T18:36
безопасность
россия
су-27
инцидент с американским беспилотником над черным морем
сергей шойгу
черное море
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам, вылетевшим на перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, следует из опубликованного в среду видео военного ведомства."Орденами Мужества награждены летчики самолетов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", — говорится в пояснении.Согласно пресс-релизу Минобороны, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря и двигался в сторону рубежей России. Для идентификации нарушителя в воздух поднялись российские истребители. Из-за резкого маневрирования американский аппарат перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские самолеты, как утверждается, в контакт с ним не вступали, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.
https://ria.ru/20230317/marshrut-1858635884.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Награждение орденами Мужества летчиков, перехвативших американский беспилотник
Награждение орденами Мужества летчиков, перехвативших американский беспилотник
2023-03-22T17:31
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, су-27, инцидент с американским беспилотником над черным морем, сергей шойгу, черное море
Безопасность, Россия, Су-27, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем, Сергей Шойгу, Черное море
Экипажу Су-27 после инцидента с американским БПЛА вручили ордена Мужества
Шойгу наградил орденами Мужества летчиков Су-27, перехвативших американский дрон MQ-9
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам, вылетевшим на перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, следует из опубликованного в среду видео военного ведомства.
"Орденами Мужества награждены летчики самолетов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", — говорится в пояснении.
Согласно пресс-релизу Минобороны, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9
с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря и двигался в сторону рубежей России. Для идентификации нарушителя в воздух поднялись российские истребители. Из-за резкого маневрирования американский аппарат перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду.
Российские самолеты, как утверждается, в контакт с ним не вступали, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.
США изменили маршруты полета беспилотников после инцидента над Черным морем